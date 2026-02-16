Los Reyes presiden mañana un acto en el Congreso para celebrar que la Constitución de 1978 va a ser la más longeva

El texto original de la Constitución española de 1978, aquel sobre el que juró la princesa Leonor en 2023 y que también utilizó el entonces príncipe de Asturias Felipe de Borbón en 1986, estará en exhibición durante una muestra organizada en colaboración con el Ministerio de la Presidencia y la Agencia Efe. Dicha exposición abrirá sus puertas al término de la ceremonia institucional que marcará la inminente conversión de la vigente Carta Magna en la de mayor duración en la historia del país. Así lo reportó Europa Press.

Esta celebración, que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados y contará con la presencia de los Reyes, busca destacar que la Constitución aprobada en 1978 superará en longevidad a la de 1876. Según detalló Europa Press, la actual Constitución igualará el próximo 17 de febrero de 2026 el tiempo de vigencia de su predecesora, al sumar 17.239 días desde su aprobación en el referéndum nacional del 6 de diciembre de 1978. Aunque no fue en esa fecha cuando entró en vigor, sino el 29 de diciembre del mismo año, el aniversario considera el respaldo popular manifestado en las urnas, elemento central de la legitimidad democrática del texto.

En el acto institucional de este martes, el rey Felipe VI estará acompañado de la reina Letizia y será recibido en el Patio de Floridabanca por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; y el presidente del Senado, Pedro Rollán. También estarán presentes el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, quienes representarán al Poder Judicial, tal como compartió Europa Press.

La ceremonia incluirá los discursos tanto del jefe del Estado como de la presidenta de la Cámara Baja. Parte de los eventos previstos también abarca un saludo a los miembros de las mesas del Congreso y del Senado, así como a los portavoces de todos los grupos parlamentarios y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el Salón de Pasos Perdidos. Posteriormente, las autoridades se desplazarán al Salón de Plenos, donde ocuparán sus lugares en la mesa presidencial, conforme a la tradición parlamentaria española.

Durante los actos, la exposición fotográfica 'La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva. Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades' permitirá conocer documentos y objetos emblemáticos de estos casi 48 años, entre ellos, ejemplares originales de la Carta Magna y materiales que hicieron parte de las proclamaciones y juramentos de distintos integrantes de la Familia Real. También podrán apreciarse imágenes relacionadas con el proceso de redacción constitucional, la labor de los ponentes, los primeros diputados y diputadas, y momentos decisivos como el referéndum.

En paralelo a estos eventos, diferentes formaciones políticas han anunciado su ausencia. Según informó Europa Press, los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts, Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Bloque Nacionalista Galego (BNG) declinarán su participación en el acto alegando sus motivos de discrepancia con el significado y el contenido de la Constitución vigente. El PNV explicó que la Constitución de 1978 no contó con el apoyo de la sociedad vasca en su momento, por lo cual consideran que no tienen motivos para celebrar.

En el caso de EH Bildu, sus representantes señalaron, tal como recogió Europa Press, que no se sienten representados y que consideran que la Carta Magna, a su juicio, no reconoce los derechos nacionales y sociales de Euskal Herria; además, subrayaron su rechazo a la legitimidad de la institución monárquica. El BNG expresó que no respalda la figura de la monarquía ni tampoco una Constitución que, en su visión, no reconoce la nación gallega, no garantiza el derecho de autodeterminación y mantiene un modelo territorial centralizado.

Los partidos independentistas catalanes fundamentan su postura en su percepción de la monarquía como una institución que consideran obsoleta y carente de legitimidad, según subrayó Europa Press. Junts por Catalunya mantiene su distancia con la Corona española desde el proceso independentista de 2017 y el discurso del rey Felipe VI tras el referéndum del 1 de octubre de ese año.

La Constitución de 1978 ha experimentado únicamente tres reformas formales a lo largo de su existencia, según apuntó el medio, lo que la convierte en el texto constitucional más estable del periodo democrático español moderno. El documento ha sostenido el desarrollo del Estado de Derecho y la alternancia política, favoreciendo la consolidación de las instituciones democráticas tras la dictadura franquista. La Constitución de 1876, considerablemente más extensa en reformas, sirvió de referencia para el actual periodo democrático hasta su sustitución en 1978.

La serie de actos previstos para esta jornada conmemorativa buscan resaltar el consenso político que hizo posible la aprobación y vigencia de la actual Constitución, así como su relevancia en la configuración de los derechos y libertades del España contemporánea. A pesar de las posiciones divergentes expresadas por algunas formaciones, diversos representantes institucionales participarán en la ceremonia, que pretende subrayar la historia democrática reciente y los acuerdos alcanzados desde la Transición.