Al menos cinco heridos tras descarrilar un tren en el sur de Suiza a causa de una avalancha

La interrupción del tráfico ferroviario entre Goppenstein y Brig permanecerá vigente, al menos, hasta las 05:30 horas del martes 17, según datos suministrados por el Servicio Ferroviario Federal de Suiza (SBB). Esta organización explicó que la medida responde directamente a la necesidad de garantizar la seguridad tras el descarrilamiento de un tren impactado por una avalancha en el cantón de Valais, en el sur del país. El accidente dejó como saldo inmediato varios heridos y obligó la evacuación de decenas de pasajeros, repercutiendo en el flujo normal de los servicios de transporte.

De acuerdo con la información difundida por la Policía del cantón de Valais y recogida por distintos medios, el percance tuvo lugar a las 07:00 horas cuando un tren de la línea que une Goppenstein con Hohtenn descarriló al cruzar la zona de Goppenstein. El suceso aconteció después de una caída de nieve significativa en la región, que terminó provocando una avalancha. Según publicó el medio, al menos cinco personas sufrieron lesiones a raíz del accidente; cuatro recibieron atención directamente en el punto del siniestro y una fue trasladada al hospital de Sion para continuar con la asistencia médica.

La Policía cantonal informó que fueron evacuadas 29 personas que viajaban a bordo del tren al momento de la avalancha. El procedimiento de evacuación contó con la colaboración de los bomberos de Gampel y Visp, así como del personal de la Organización Cantonal Valaisana de Rescate. Entre los recursos movilizados por estos servicios de emergencia se incluyeron dos ambulancias, un helicóptero y un contingente de ocho rescatistas especializados en trabajos de montaña. Además, sumaron dos trenes de extinción y rescate, detalló la policía del cantón de Valais.

El Servicio Ferroviario Federal añadió que las consecuencias del accidente afectan de manera directa a los usuarios de la ruta entre Goppenstein y Brig, con la previsión de demoras y suspensiones en los desplazamientos habituales. Para mitigar los problemas operativos, se habilitó un servicio de autobús temporal que suple el tramo cerrado al tránsito ferroviario. El SBB puntualizó que estos servicios de reemplazo permanecerán activos durante el tiempo que se prolongue la interrupción.

Según reportó el Servicio Ferroviario Federal, las tareas de restablecimiento del servicio dependen del resultado de los trabajos de limpieza y reparación de la vía, así como de la verificación de condiciones seguras para las operaciones. Las autoridades recordaron que el principal objetivo es evitar nuevos riesgos en una zona donde las condiciones meteorológicas pueden derivar en emergencias imprevistas.

En el comunicado proporcionado por la policía local, se destaca la rapidez de la movilización de los equipos de emergencia, quienes lograron atender a los pasajeros y minimizar consecuencias mayores. La presencia de dos trenes de extinción y rescate en el lugar ayudó a gestionar las labores de auxilio y garantizar la evacuación ordenada de los viajeros.

Las autoridades locales y ferroviarias prevén realizar evaluaciones adicionales antes de reanudar la circulación total de trenes en este tramo montañoso, según detalló el medio. El incidente reavivó la atención sobre el impacto de fenómenos naturales en la infraestructura crítica de transporte en los Alpes suizos, una zona caracterizada por sus condiciones ambientales extremas y frecuentes episodios de nieve abundante.