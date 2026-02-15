Lagarde rechaza un impuesto al capital que no se quede en Europa y aboga por los incentivos

Múnich (Alemania), 15 feb (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se ha opuesto este domingo a un impuesto o gravamen al capital que no permanece en Europa y se invierte en otros países como EE.UU., y ha abogado por "incentivos" para que las inversiones privadas se queden en el Viejo Continente.

"Yo estoy más a favor del incentivo que del impuesto. Esa es mi opinión. Creo que funciona mejor. Cuando se quiere atraer dinero, no se trata de retenerlo por la fuerza, sino de hacerlo atractivo para que se quede", ha explicado la francesa en un panel de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Lagarde ha asegurado que "los mercados no siempre se equivocan", porque "el dinero está llegando".

"Si observo la cantidad de dinero que está siendo invertida en este momento por el capital de riesgo, especialmente en sectores clave donde los ratios precio-beneficio y precio-valor contable están aumentando de forma considerable, el dinero está llegando", ha destacado.

Lagarde ha afirmado que la "innovación realmente está en pleno auge y los fondos de capital riesgo lo están viendo con claridad".

La jefa del BCE ha subrayado al respecto que el 37 % de las empresas en Europa están adoptando inteligencia artificial y, en particular, IA generativa en sus procesos de producción, un poco más ya que las empresas de Estados Unidos.

Además, ha considerado que el mercado interno "está despertándose", porque, si bien el crecimiento del PIB de la eurozona el año pasado fue solo del 1,5 %, "todo fue consumo e inversión", mientras que "las exportaciones pesaron negativamente".

Asimismo, se ha mostrado esperanzada en que este año llegará por fin la Unión de Ahorros e Inversiones en la Unión Europea (UE), una iniciativa destinada a mejorar la canalización del ahorro hacia inversiones productivas en el sistema financiero del bloque comunitario

"No voy a mencionar la famosa Unión de los Mercados de Capitales, pero sí veo que los responsables políticos están empezando a tomársela un poco en serio", ha dicho en referencia a un proyecto que fue lanzado en 2015 con el objetivo de profundizar e integrar los mercados financieros, pero que lleva estancada una década.

Iniciativas como la revitalización del mercado de titulización de la UE, que los bancos han estado esperando durante mucho tiempo -ha recordado-, una supervisión mucho más armonizada en el mercado único y cuentas de ahorro e inversiones para los minoristas en los mercados de capitales, especialmente para la jubilación, ya "no son algo con lo que estemos soñando o llevemos hablando diez años, sino que llegarán en 2026", ha adelantado. EFE