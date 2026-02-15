Lagarde dice que la "patada en el culo" a Europa de Trump ha unido más a líderes europeos

Múnich (Alemania), 15 feb (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, afirmó este domingo que el cambio de actitud del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia Europa, ha sido una sacudida que ha unido mucho más a los líderes europeos, algo que ahora debe continuar siendo así.

"La 'patada en el culo' que todos recibimos como resultado del cambio de actitud del presidente Trump hacia Europa" está "efectivamente acercando mucho más a los líderes y responsables políticos europeos", señaló durante un panel en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Eso debe continuar", añadió la francesa.

Lagarde citó además a Jean Monnet y a Robert Schumann, considerados los arquitectos del proyecto de integración europea, para afirmar que, como ya decían ellos, "Europa crece en tiempos de crisis".

"Europa se fortalece y se une más en tiempos de crisis", coincidió.

Lagarde no consideró negativo que algunos países avancen sin otros en ciertos proyectos si no se alcanza la mayoría de los 27 Estados miembros en tiempos en los que varios líderes exigen más ritmo en la adopción de iniciativas económicas y políticas, incluida la ayuda a Ucrania, y otros no pueden o no quieren sumarse a ciertas medidas.

"Lo que realmente importa es que los líderes sepan que es posible y que la opinión pública entienda que es posible", avanzar en dos velocidades, señaló.

La presidenta de la BCE puso como ejemplo el préstamo de 90.000 millones de euros que 24 de 27 líderes europeos adoptaron para apoyar a Ucrania frente a Rusia.

"¿Fue unánime? No. Tres Estados miembros quedaron específicamente excluidos para ese préstamo, pero aun así pudieron hacerlo. No es un impedimento ni una limitación. Es preferible la unanimidad, pero si no funciona, se puede avanzar sin ella", indicó.

El primer ministro estonio, Kristen Michal, por contra, se mostró escéptico, al preguntarse cuántas capas de diferentes velocidades habrá al final de esta manera.

"Porque, por ejemplo, en defensa estarán los países bálticos, los nórdicos, Alemania, Polonia, quizá el Reino Unido desde fuera, Noruega… Esa sería la 'cebolla' de la defensa. En tecnología probablemente volverán a ser ciertos países nórdicos, quizá Alemania. Entonces esa sería la 'cebolla' tecnológica. En finanzas, otras cebollas distintas. Entonces, ¿cuántas cebollas?" habrá al final, se preguntó.

"Yo diría que Europa está mucho mejor estando unida. Aunque seamos diferentes, eso nos hace más fuertes", sentenció.