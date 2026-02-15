La Unión Africana quiere reformar su gestión de las crisis para lograr la paz

Adís Abeba, 15 feb (EFE).- La Unión Africana (UA) afirmó este domingo que la organización quiere reformar su manera de gestionar las crisis de seguridad y los conflictos para conseguir la paz en el continente, lo que hará posible que éste se desarrolle, tras la clausura de su 39ª Cumbre Ordinaria en Adís Abeba.

"Necesitamos paz en este continente (...) La conferencia se comprometió a apoyar las reformas porque sin reformar la manera en que gestionamos los problemas de seguridad, la paz, los desafíos económicos, los asuntos comerciales, creo que será muy difícil alcanzar los resultados que necesitamos", afirmó el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf.

Tras el cierre de la cumbre, Youssouf ofreció una rueda de prensa conjunta junto con el presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, quien asumió este sábado la presidencia rotatoria de la UA.

El presidente de la Comisión subrayó que los conflictos no solo tienen devastadoras consecuencias para los civiles, sino también "un impacto significativo en el desarrollo del comercio en el continente" y en la plena implementación, por ejemplo, del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA, en inglés), lanzado en 2019.

"Si no se cuenta con una seguridad del 100 % en las zonas fronterizas es muy difícil que las mercancías crucen las fronteras de un país a otro", lamentó.

Youssouf, sin embargo, se mostró positivo y afirmó: "No será fácil, pero somos muy optimistas y tenemos esperanza porque creemos que el continente tiene lo necesario en términos de recursos humanos y financieros (...) recursos naturales. Y también contamos con las políticas necesarias".

Dadas las dificultades de financiación por los recortes a la ayuda internacional, dijo, la cumbre recomendó involucrar al sector empresarial africano para que África pueda financiar sus propios proyectos de desarrollo.

También Ndayishimiye subrayó la necesidad de "silenciar las armas y fortalecer los mecanismos africanos".

Durante la cumbre, señaló, "todas las delegaciones reiteraron su compromiso de construir una Unión Africana más eficaz, centrada en la ciudadanía y capaz de hablar con una sola voz, reflejando las aspiraciones del continente".

Después de que militares hayan tomando el poder mediante varios golpes de Estado en los últimos años en varios países de África, Youssouf citó como otra de las conclusiones de la cumbre que "los jefes de Estado tendrán tolerancia cero ante cambios inconstitucionales de gobierno".

En este sentido, se refirió a la situación en el Sahel, una región golpeada por el yihadismo y donde los gobiernos golpistas de Níger, Burkina Faso y Mali han creado su propia alianza.

"Es muy importante entender que debemos seguir colaborando con ellos (...) Los países del Sahel necesitan el apoyo de toda la Unión Africana", destacó, al revelar que ha solicitado viajar a estos países para poder "iniciar un diálogo directo con los líderes de esta región".

Sobre otro de los grandes temas de la cumbre -la crisis climática-, el presidente de la Comisión reiteró que "los (países) contaminadores deben pagar" y apoyar la adaptación de las naciones africanas, que no pueden destinar recursos al desarrollo si tienen que "hacer frente a las consecuencias de fenómenos naturales destructivos, que son el resultado directo del cambio climático".

Jefes de Estado y Gobierno de una cuarentena de países asistieron este sábado y domingo a la cumbre de la UA para abordar asuntos como paz y seguridad, integración económica o crisis climática, bajo la sombra de los múltiples conflictos que sacuden países como Sudán o la República Democrática del Congo (RDC).

Además de los líderes africanos, entre los asistentes a la apertura el sábado también estaban la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que intervino en la inauguración como invitada de honor, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y el primer ministro de Palestina, Mohammad Mustafa.

Aunque el tema oficial de la cumbre fue 'Garantizar la disponibilidad de agua sostenible y sistemas de saneamiento seguros para alcanzar los objetivos de la Agenda 2063', la reunión se vio marcada por la inestabilidad política y económica global. EFE

