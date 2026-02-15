Israel lanza nueva oleada de ataques en Gaza tras matar a milicianos en norte del enclave

Jerusalén, 15 feb (EFE).- El Ejército israelí lanzó en la noche del sábado una nueva oleada de ataques sobre la Franja de Gaza que ha dejado una decena de muertos, tras matar al menos a dos personas, a las que identifica como milicianos palestinos, en una zona del norte del enclave controlada por sus tropas.

Según informó este domingo un oficial israelí a los medios, el Ejército comenzó sus ataques en represalia por la aparición de los milicianos en la zona de Beit Lahia del extremo norte de la Franja, que considera una violación del alto el fuego, aunque no reporta que dichos hombres atacaran a los militares israelíes.

Para el Ejército israelí, contraviene el acuerdo de tregua el hecho de que hombres armados estuvieran cerca de sus tropas por la zona de la línea amarilla, en referencia a la línea imaginaria que discurre de norte a sur de Gaza para demarcar la zona controlada por Israel -más de la mitad del territorio- de la zona bajo control palestino.

En un comunicado enviado en la noche del sábado, el Ejército indicaba que el incidente había ocurrido por la mañana y afirmaba que "probablemente" los hombres armados salieron de un túnel, acompañando la nota con imágenes en las que se ve a cuatro personas caminando entre los escombros y escondiéndose luego debajo de ellos.

El Ejército indicó que mató a dos de ellos y "probablemente" a más.

En los más de cuatro meses de alto el fuego en Gaza, Israel ha lanzado varias olas de ataques por la Franja, causando decenas de muertos y hasta un centenar en alguna ocasión, y tras alegar hechos parecidos, que a veces han causado heridas entre sus tropas y algún muerto.

Dichos ataques israelíes, aunque en menor intensidad, son constantes en Gaza, donde casi cada día se contabilizan víctimas palestinas por fuego israelí, lo que el Gobierno gazatí de Hamás ha denunciado en múltiples ocasiones como violaciones del alto el fuego.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, 601 palestinos han perdido la vida en estos cuatro meses por los ataques del Ejército israelí.

Gaza, 15 feb (EFE).- El Ejército israelí mató la madrugada de este domingo al menos a 9 gazatíes en dos ataques separados en el norte y sur de la Franja de Gaza, confirmaron a EFE fuentes hospitalarias, lo que aumentó a 600 el total de fallecidos pese al alto el fuego.

Al menos cuatro personas perdieron la vida en un ataque israelí con drones contra un grupo de civiles y una tienda de campaña que albergaba a desplazados en la zona de Falouja, al oeste del campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, de acuerdo con el recuento de una fuente del Hospital Shifa.

En otro incidente, cinco personas más murieron en otro ataque israelí con drones en la zona de Al Mawasi de Jan Yunis, en el sur de Gaza, según confirmó a EFE una fuente del Hospital Nasser. Por su parte, un portavoz de los equipos de rescate de la Defensa Civil cifró los muertos de este bombardeo en seis, y dijo que dos aún debían ser recuperados.

Con estos fallecidos, son ya 600 los gazatíes muertos pese al alto el fuego, en vigor desde el pasado 10 de octubre, de acuerdo con el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí. Además, cerca de 1.600 personas han resultado heridas.

Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

Al menos 72.050 gazatíes han muerto, entre ellos más de 20.000 niños, según Sanidad, desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023, sobre la que existe cierto consenso internacional de que albergó "actos de genocidio" contra los palestinos.