Von der Leyen pide revivir la cláusula de defensa mutua de la UE: "Ha llegado el momento"

Múnich (Alemania), 14 feb (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apeló este sábado a revivir la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea (UE) durante un discurso en el que instó a Europa a ser más independiente para garantizar su propia seguridad.

"Creo que ha llegado el momento de dar vida a la cláusula de defensa mutua de Europa. La defensa mutua no es una tarea opcional para la UE (...) Es nuestro compromiso colectivo apoyarnos mutuamente en caso de agresión", dijo la mandataria europea durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

