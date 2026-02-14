Rutte niega que haya "razones históricas" para que Rusia invadiera Ucrania

Múnich (Alemania), 14 feb (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, contradijo este sábado comentarios del ministro de Exteriores chino, Wang Yi, sobre que existen "razones históricas" que justifiquen la invasión rusa de Ucrania.

"No había absolutamente ninguna razón para que los rusos invadieran Ucrania, ni en 2014, con Crimea, ni en la ofensiva a gran escala contra Ucrania que comenzó a finales de febrero de 2022. Por lo tanto, esto es absolutamente falso", dijo Rutte durante una intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Preguntado por las garantías de seguridad para proteger a Ucrania de futuras agresiones rusas una vez alcanzado un acuerdo de paz, el jefe de la alianza militar reiteró que "la OTAN se ha vuelto a unir" y que "se ha producido un gran cambio de mentalidad" dentro de la propia Alianza, "donde los europeos están asumiendo ahora un papel más destacado".

"Para que Ucrania se mantenga fuerte es importante que los 32 aliados de la OTAN sean más fuertes juntos", añadió, "y ahora también estamos preparados para ayudar a Ucrania, no como alianza, lo haremos como aliados individuales".

Asimismo, Rutte también dedicó palabras de admiración al presidente de EE.UU., Donald Trump, al asegurar que "solo el presidente estadounidense fue capaz de romper el punto muerto con (el presidente ruso, Vladímir) Putin, y creo que fue solo él porque es el líder de la nación más poderosa del mundo, con una cuarta parte de la economía mundial y el ejército más poderoso del mundo".

Por otro lado, Rutte también señaló a China como el país "principal en eludir sanciones del mundo y, por lo tanto, el principal contribuyente (al esfuerzo bélico) de Rusia, junto con Corea del Norte, Irán y Bielorrusia".

"China está desempeñando ese papel, no debemos ser ingenuos", zanjó.