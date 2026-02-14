Agencias

¡Por Charly! Lydia Lozano guarda silencio: "No voy a hablar más, me la he cargado"

La naturalidad y el compañerismo parece que le ha jugado una mala pasada a Lydia Lozano, que tras contar cómo está siendo la evolución de su marido hace unos días, ha recibido un toque de atención según ha confesado: "No quieren que hable". Todo porque entró en detalle al desvelar que ha tenido que alquilar una grúa para ayudar en la mejoría de Charly. "Es la movida que tengo en mi casa, pues una grúa, de la grúa a la cama, de la cama al asiento y así estamos, en rehabilitación que yo le llamo el colegio".

A sentido del humor no hay quien le gane, ya lo demostró hace unos días al compararse con la mismísima Isabel Preysler y los cuidados que ésta le proporcionó a Miguel Boyer en su momento cuando sufrió su accidente cerebrovascular: "La Preysler le puso un hospital en su casa y yo lo tengo así, está como un rey".

Lydia Lozano todo lo que hace '¡Por Charly!', fue su grito de guerra durante su participación en 'Mira quien salta' y esta frase es como un mantra para ella. Pero el hecho de no hablar más sobre el estado de salud de su marido no es porque le haya prohibido que lo haya, sino por un motivo de autocensura: "Prefiero no hablar de él porque me pongo a llorar".

