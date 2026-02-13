Sony adelanta un 'remake' de la trilogía de God of War y un juego de John Wick para PlayStation 5 en el State of Play

La colección Metal Gear Solid Master añadirá a sus filas dos títulos icónicos de la saga. Según publicó Sony durante su evento State of Play, tanto Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots como Metal Gear Solid: Peace Walker estarán disponibles para PlayStation 5 a partir del 27 de octubre, ampliando así la experiencia para los seguidores de la franquicia de espionaje desarrollada por Konami.

Este State of Play, celebrado el jueves, contó con más de una hora de novedades transmitidas a través de YouTube y, según detalló Sony, centró su foco en los anuncios sobre lanzamientos previstos para 2026. Durante el evento, la compañía japonesa anticipó una remasterización completa de la trilogía original de God of War, que llegará a PlayStation 5, así como el adelanto de un juego de plataformas 2D relacionado titulado God of War Sons of Sparta, disponible desde este viernes a un precio de 29,99 euros. Los anuncios abarcaron tanto nuevas entradas de franquicias históricas como la llegada de secuelas de títulos recientes y colaboraciones relevantes.

El evento también sirvió de escenario para el anuncio de un videojuego basado en el personaje John Wick, dirigido y protagonizado por el actor Keanu Reeves. Tal como reportó Sony, la nueva entrega busca permanecer fiel al tono y la acción de la franquicia cinematográfica, aunque aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento. El título ya puede reservarse en las plataformas oficiales.

Konami aprovechó la ocasión para presentar el primer avance en más de una década de una nueva entrega de la saga Castlevania. Bajo el nombre de Castlevania: Belmont’s Curse, el nuevo videojuego se ambienta en París y regresa al formato de plataformas 2D, confirmó la compañía. Su estreno está fijado para este año, marcando el regreso de una de las figuras clave de la historia de los videojuegos.

En el campo de los juegos de acción-aventura, IO Interactive mostró el tráiler de 007: First Light, un título centrado en los orígenes de James Bond que permitirá a los jugadores asumir el rol del agente secreto en una versión joven. El medio detalló que este juego saldrá a la venta el 27 de marzo próximo.

Entre las secuelas presentadas destacó Kena: Scars of Kosmora, continuación del aclamado Kena: Bridge of Spirits, desarrollado por Ember Lab en colaboración con PlayStation Studios. Esta asociación pretende ampliar el universo visual y narrativo del juego original.

El evento también sirvió para anunciar la expansión de Death Stranding 2: On the Beach, obra de Hideo Kojima, hacia otras plataformas. Así, el juego dejará de ser exclusivo para PlayStation y estará disponible para PC a partir del 19 de marzo de 2025, según consignó Sony.

El catálogo mostrado incluyó una amplia variedad de títulos que abarcan distintos géneros y estilos. Entre ellos se encuentran Rayman: 30th Anniversary Edition, ya accesible para los usuarios; Neva: prologue, con estreno el 19 de febrero; Resident Evil Requiem, previsto para el 27 de febrero; Legacy of Kain: Defiance Remastered, que llegará el 3 de marzo; Marathon, el 5 de marzo; Ghost of Yotei: Legends, el 10 de marzo; Darwin Paradox, el 2 de abril; Pragmata, el 24 de abril; Saros, el 30 de abril; y Dead or Alive 6: Last Round, programado para el 25 de junio. Beast of Reincarnation y Marvel Tokon: Fighting Souls suman sus lanzamientos para el 4 y el 6 de agosto respectivamente.

Además del lanzamiento de títulos con fecha confirmada, el State of Play mostró adelantos de otros juegos planeados para 2026, como Brigandine Abyss, Control Resonant, Crimson Moon, Silent Hill: Townhall, Star Wars Galactic Racers y Yakoh Shinobi Ops. También figuraron nuevos desarrollos sin fecha de salida como 4:LOOP, Project Windless y Rev.Noir.

La retransmisión presentó múltiples avances y tráilers, permitiendo a los asistentes obtener un panorama preciso sobre el futuro del catálogo de PlayStation 5. Entre los títulos más aguardados resalta la apuesta por franquicias históricas como Metal Gear Solid y Castlevania, la renovación visual de God of War, y la incursión de figuras del cine contemporáneo en videojuegos como el caso de John Wick.

Así, según lo informado por Sony y detallado en la última edición del State of Play, la compañía presentó una estrategia que combina nuevas propuestas originales, revisiones de clásicos, secuelas y colaboraciones con estudios y creadores destacados de la industria, consolidando su posición en el panorama internacional de videojuegos para los próximos años.