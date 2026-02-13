Paraguay confirma su pase al hexagonal final

Asunción, 12 feb (EFE).- La selección femenina de Paraguay confirmó este jueves su pase al hexagonal final del Sudamericano Sub-20 tras igualar sin goles contra Colombia en la última fecha del Grupo A.

Con el resultado, las paraguayas, anfitrionas del certamen y que habían llegado a la última jornada con todo a favor para avanzar, se unen a Colombia y Venezuela, que sellaron sus boletos a la siguiente instancia de forma anticipada y quedaron en lo más alto de la tabla.

La selección colombiana acabó como líder de la zona, con ocho enteros, gracias a dos triunfos y dos empates, y tras mostrar una solidez defensiva que la llevó a finalizar la fase de grupos sin anotaciones en contra.

Venezuela, que esta jornada pactó 0-0 contra Chile, fue la segunda clasificada de la zona con siete unidades. Cerraron la tabla Paraguay, con cinco puntos, y Chile, que no consiguió goles ni triunfos en la fase de grupos, con dos enteros.

La primera ronda finalizará este viernes con dos enfrentamientos que darán cierre al Grupo B: Perú contra Ecuador y Argentina ante Brasil, el plato fuerte del día.

Brasil, que ha ganado las diez ediciones anteriores del torneo, tendrá en su clásico rival a un equipo para calibrar su favoritismo.

Ambas selecciones ya están clasificadas al hexagonal final y marchan con paso perfecto tras tres fechas, pero la Canarinha se ubica primera por su mejor diferencia de goles.

En tanto que el duelo entre Perú y Ecuador servirá para definir a la última clasificada.

Estos dos equipos suman 3 puntos, pero Ecuador se ubica tercera en la tabla por su mejor diferencia de goles, por lo que Perú necesitará de un triunfo ante La Tri para avanzar a la siguiente fase.

La cita reparte cuatro cupos al mundial de la categoría de Polonia, en septiembre próximo, y se disputará hasta el 28 de febrero en Paraguay. EFE

