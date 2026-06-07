Almeida hace entrega a León XIV de Llave de Oro de Madrid antes de la misa del Corpus Christi en Cibeles

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho entrega al Papa León XVI de la Llave de Oro de la capital en el zaguán del Palacio de Cibeles mientras en la plaza esperaban miles de personas para la multitudinaria Santa Misa por el Corpus Christi.

Este momento ha tenido lugar a la llegada del Pontífice al Palacio de Cibeles, quien ha sido recibido primero por los Reyes de España y por sus hijas. Tras ello, se ha acercado al alcalde de Madrid, quien le ha dado la bienvenida.

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En este momento el Papa le ha hecho un obsequio a José Luis Martínez-Almeida, quien ha respondido haciéndole entrega de la Llave de Oro de la ciudad. A continuación, el Pontífice ha escrito en el Libro de Honor del Ayuntamiento.

La Llave de Oro es el máximo reconocimiento de hospitalidad de la capital al Papa en su condición de jefe de Estado. Es una pieza de orfebrería que emula las antiguas llaves de la muralla y representa la confianza y la bienvenida de los madrileños a los mandatarios más relevantes que visitan la ciudad en viaje oficial, entre ellos al Papa Benedicto XVI en 2011.

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Ha sido minutos antes de que el Pontífice se haya dirigido a la icónica Plaza en cuyos alrededores la organización espera que lleguen a congregarse cerca de un millón de personas para escuchar las palabras del Papa en su primera visita de Estado a España. Este acto contará con la presencia de los Reyes de España y sus hijas, además del propio alcalde, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en representación del Gobierno central y líderes de la oposición nacional.

A ellos se dirigirá desde el altar de casi 600 metros cuadrados con un Cristo de grandes dimensiones --una réplica del Cristo de las hermanas de Belén-- colgado en el centro. Hay 200 personas entre celebrantes y acompañantes en el presbiterio. Después, todo el anillo de autoridades, sacerdotes y concelebrantes, que ascenderán a unas 5.000 personas.

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El segundo día del Pontífice en la capital continuará por la tarde a las 16.30 horas cuando Robert Prevost tenga un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica y, posteriormente, a las 18 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro 'Tejer redes', que combinará manifestaciones artísticas de los Conservatorios Superiores de Música CAM, y testimonios personales de la vida en la gran ciudad.