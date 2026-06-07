Agencias

La Policía israelí constata un muerto y cuatro heridos en "un ataque terrorista" en el centro del país

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Una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas este domingo en el centro de Israel como consecuencia de un tiroteo ocurrido en varios puntos del concejo local de Kochav Yair, según ha confirmado la Policía israelí, que ha descrito el incidente como un "ataque terrorista" e informado de la "neutralización" de uno de los agresores.

Uno de los heridos se encuentra en estado grave y los otros tres todavía no están fuera de peligro, según ha confirmado el servicio de Emergencias de Israel, el Magev David Adom.

El suceso comenzó, según testigos del canal N12, en una gasolinera local. Los disparos se repitieron minutos después en "zonas adyacentes" de las comunidades cercanas de Tzur Yitzhak y Tzur Natan.

"La Policía localizó y neutralizó el vehículo sospechoso de estar involucrado y neutralizó al terrorista sospechoso del ataque", ha anunciado la Policía israelí en redes sociales, de momento sin más información.

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