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Más de un millón de fieles asisten a la misa de Cibeles con León XIV y se cierran los accesos por Castellana

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La asistencia a la Santa Misa presidida por el Papa León XIV en la Plaza de Cibeles supera los 1,2 millones de personas, según ha informado la organización del evento, mientras que Delegación de Gobierno cifra la asistencia en torno al 1,1, millones de personas.

Ante la elevada afluencia de asistentes, la Policía ha procedido al cierre de los accesos al Paseo de la Castellana tanto por el este como por el oeste al alcanzarse la ocupación máxima prevista por el dispositivo organizado para la celebración.

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Según la organización, la afluencia de público ha rebasado ampliamente las previsiones iniciales, mientras continuaban llegando personas con intención de acceder a la zona habilitada para seguir la ceremonia religiosa.

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