La OMC reúne a 12 consejeros de Sanidad para abordar los principales retos del Sistema Nacional de Salud

El análisis de la situación actual y de los desafíos prioritarios que enfrentan los servicios sanitarios autonómicos fue el punto de partida durante la cita entre responsables regionales de salud y la Organización Médica Colegial (OMC), que reunió a representantes de doce comunidades autónomas en Toledo. Según consignó el medio, esta iniciativa marca un precedente al desarrollarse al margen del debate político, con el objetivo de abordar los principales problemas estructurales del Sistema Nacional de Salud (SNS) en España.

Tal como publicó la fuente, el encuentro —bajo el título ‘Forum Salud’ y organizado en colaboración con ‘Medicina Responsable’— congregó a consejeros de Sanidad, directores generales y gerentes de los servicios de salud de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, Canarias, Comunidad de Madrid, Aragón, Islas Baleares, La Rioja, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. La reunión permitió compartir información y propuestas técnicas desde diversas realidades autonómicas, así como identificar y anticipar retos compartidos a escala nacional.

Durante la jornada, los responsables sanitarios participaron en sesiones especializadas y grupos de trabajo donde se abordaron asuntos clave como la financiación y sostenibilidad del modelo sanitario, la innovación digital y la implementación de la inteligencia artificial, la gestión y planificación de los recursos humanos, la humanización y la equidad en la atención, y la gobernanza del sistema. Según detalló la fuente, estos temas fueron identificados como retos urgentes y estructurales, condicionados por la diversidad territorial y la situación demográfica, así como por la necesidad de adaptar el modelo a los avances tecnológicos y a las nuevas demandas sociales.

El presidente de la OMC, Tomás Cobo, explicó que, con la organización de este foro, el objetivo fue crear un espacio técnico de cooperación y puesta en común de conocimientos entre los gestores de la sanidad pública. Según declaró Cobo y reportó el medio, “es la primera vez que, fuera de las reuniones interterritoriales, se consigue reunir a la mayoría de los consejeros para compartir información, anticipar problemas y construir soluciones comunes”. El foro buscó establecer un entorno de trabajo sostenido y al margen de intereses partidistas, con el fin de buscar estrategias conjuntas para los problemas sistémicos del SNS.

En relación con el papel del personal médico, Tomás Cobo subrayó que el facultativo constituye el eje del Sistema Nacional de Salud, ya que, en sus palabras recogidas por la fuente, “su conocimiento clínico, responsabilidad en el diagnóstico y compromiso con el paciente sostiene en gran medida la confianza de la población en la sanidad pública”. Esta declaración remarcó la necesidad de mantener y fortalecer el rol del médico en la estructura sanitaria, ante los retos derivados de la presión asistencial y de la gestión de los recursos humanos.

En el diagnóstico compartido durante el foro, los participantes coincidieron en la importancia de afianzar los sistemas de financiación y asegurar la sostenibilidad a largo plazo en un contexto de envejecimiento poblacional y aumento de la cronicidad. De acuerdo con la información publicada, la innovación tecnológica y el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial también figuraron entre los temas más debatidos, dada la necesidad de adaptar recursos y modelos de atención a un entorno en constante transformación.

Los consejeros participantes evaluaron la equidad territorial y la necesidad de garantizar la igualdad en el acceso a los servicios como otro de los ejes del debate. Según la fuente, aspectos como la humanización de la atención y la gobernanza del sistema recibieron atención especial en los grupos de trabajo, reconociendo la complejidad de gestionar un modelo descentralizado y las particularidades de cada región.

El foro promovió la creación de grupos técnicos para la elaboración de propuestas específicas en cada área prioritaria, abriendo vías para dar seguimiento a las conclusiones y recomendaciones obtenidas. A lo largo de la jornada, la cooperación interterritorial se consideró fundamental para afrontar los desafíos colectivos con soluciones basadas en evidencia y en el intercambio de experiencias entre las diferentes comunidades autónomas. Todas estas iniciativas, según informó la fuente, se orientaron al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y a la búsqueda de respuestas técnicas frente a los retos actuales y futuros en la sanidad pública de España.