Turquía apunta a que tanto EEUU como Irán están dispuestos a ceder para llegar a un acuerdo nuclear

El canciller turco, Hakan Fidan, indicó que tanto Teherán como Washington muestran disposición a negociar y aceptar inspecciones y límites específicos, aunque advierte que presionar sobre el arsenal de misiles podría obstaculizar el avance de las tratativas nucleares

Durante recientes reuniones multilaterales centradas en el futuro de la seguridad nuclear en Oriente Próximo, el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, comentó que Estados Unidos e Irán parecen haber comprendido la necesidad de reconocer límites mutuos y ceder en ciertos aspectos clave para lograr un nuevo acuerdo nuclear. Fidan advirtió, según reportó el Financial Times, que presionar sobre el programa de misiles iraní podría bloquear los avances alcanzados en el ámbito nuclear, lo que sitúa la atención del debate en el alcance y enfoque de las negociaciones. Tanto Teherán como Washington han mostrado disposición a negociar inspecciones y límites específicos en torno al enriquecimiento nuclear, una postura que abre el camino hacia posibles consensos, detalló el medio británico.

Según el Financial Times, el ministro turco indicó que Teherán “realmente quiere alcanzar un acuerdo verdadero”, sugiriendo que las autoridades iraníes aceptarían controles internacionales sobre su programa nuclear e impondrían restricciones a sus actividades para enriquecer uranio, en línea con los puntos estipulados en el acuerdo de 2015. Este pacto, conocido oficialmente como el Plan de Acción Integral Conjunto, fue abandonado unilateralmente por Estados Unidos en 2018 bajo la administración de Donald Trump, lo que reavivó tensiones regionales y la incertidumbre en torno a la proliferación nuclear.

Fidan comentó a ese medio que es positivo que Washington acepte la posibilidad del enriquecimiento iraní “dentro de límites claramente establecidos”, lo que representa un giro respecto a posturas anteriores en las que cualquier grado de enriquecimiento era considerado una línea roja por parte de Estados Unidos. Desde su perspectiva, la flexibilidad de ambas partes para comprometerse en temas esenciales del acuerdo brinda una oportunidad real para regresar a un marco pactado que ofrezca ciertas garantías a la comunidad internacional.

El canciller turco expuso que, después de conversaciones que incluyeron a representantes de ambos países, resultó evidente que tanto Irán como Estados Unidos reconocen sus respectivas líneas rojas. También agregó que forzar a cualquiera de las partes a ceder más allá de esos límites podría resultar contraproducente. Fidan mencionó la disposición de Turquía para ser sede de estas negociaciones, aunque finalmente las recientes conversaciones tuvieron lugar en Omán.

En declaraciones recogidas por el Financial Times, Fidan consideró que el enfoque de las discusiones debe centrarse solamente en el aspecto nuclear. El ministro advirtió contra la ampliación de las conversaciones para incluir el programa de misiles balísticos de Irán o su desarrollo militar, pues este movimiento acarrearía un alto riesgo de que el proceso diplomático naufrague. Fidan sostuvo que la imposición de nuevas restricciones sobre el programa de misiles supondría un escenario que, en última instancia, podría desembocar en un nuevo conflicto armado en la región. “El resultado podría ser otra guerra en la región”, declaró Fidan, según citó el medio británico.

El Financial Times detalló que la actual administración estadounidense, liderada por Donald Trump, mantiene contactos con Irán a través de terceras partes y ha transmitido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su preferencia de continuar este canal negociador con Teherán. Trump expresó públicamente que “los contactos deben continuar para ver si se puede llegar a un acuerdo o no”, aunque en paralelo sostuvo la amenaza de una posible acción militar directa contra Irán. Trump recordó la operación Martillo de Medianoche, ejecutada en junio pasado, cuando Estados Unidos lanzó un ataque sorpresa contra instalaciones nucleares iraníes tras el fracaso de negociaciones anteriores.

De acuerdo con el relato publicado por el Financial Times, Trump instó a la parte iraní a mostrar una actitud razonable y responsable en la actual ronda de contactos. El mandatario estadounidense relacionó los eventos en Irán con la situación en Gaza y el estado general de la seguridad en Oriente Próximo, señalando que a su juicio existe “verdaderamente paz” en la región en este momento.

El Financial Times señaló que, pese a los avances diplomáticos y la aparente disposición de ambas partes para negociar condiciones, el principal escollo continuará siendo la posibilidad de que se intenten incorporar en la agenda asuntos adicionales, como las capacidades misilísticas o cuestiones de defensa. Tanto Washington como Teherán han delineado los límites de lo que consideran negociable.

En este contexto, Turquía busca desempeñar un papel constructivo como facilitador del diálogo, aunque la ronda más reciente tuvo lugar en Omán. El Financial Times puntualizó que la cautela turca responde a solidas preocupaciones sobre la fragilidad del proceso y la amenaza de retroceso ante la inclusión de nuevas demandas en la mesa de negociaciones.

