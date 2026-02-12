Sony mejora la cancelación de ruido y las llamadas e introduce Gemini en los auriculares inalámbricos WF-1000XM6

La inteligencia artificial de Google, integrada bajo la denominación Gemini, figura entre las principales incorporaciones de la serie WF-1000XM6 de Sony, constituyendo una de las novedades más destacadas frente a modelos previos. El medio Europa Press reportó que Sony ha presentado oficialmente esta nueva generación de auriculares inalámbricos con mejoras en la cancelación activa de ruido, calidad de llamadas y capacidades de conectividad, dos años y medio después del lanzamiento de la versión anterior.

Según Europa Press, la serie WF-1000X reaparece con una renovación tecnológica profunda. Los auriculares WF-1000XM6 ofrecen una cancelación de ruido superior en un 25 por ciento respecto a su antecesor, el modelo WF-1000XM5. Esta mejora proviene de la integración de dos procesadores: el NC HD QN3e y el V2, que trabajan de forma sinérgica para elevar el rendimiento tanto en la eliminación de ruidos ambientales como en la nitidez del sonido. La inclusión de cuatro micrófonos en cada auricular permite analizar en tiempo real tanto los ruidos externos como las condiciones de uso, optimizando la reducción de sonidos no deseados, especialmente en frecuencias medias y altas, habituales en entornos urbanos y espacios cerrados.

La actualización de la tecnología de cancelación se refuerza con el diseño de las almohadillas, que se presentan en cuatro tamaños distintos, facilitando un mejor aislamiento físico. Además, la adaptación dinámica del sistema de cancelación compensa de forma automática los posibles huecos entre la almohadilla y el canal auditivo, controlando la filtración de sonido en todo momento, según detalló Europa Press. Esta estrategia busca maximizar la experiencia auditiva incluso en situaciones donde los sellos de las almohadillas no sean perfectos.

Europa Press también mencionó que el modelo incorpora Hi-Res Audio Wireless y DSEE Extreme, tecnologías que expanden la fidelidad del sonido digital y recuperan detalles durante la reproducción por Bluetooth. La compatibilidad con 360 Reality Audio posibilita una experiencia auditiva envolvente, mientras que el ecualizador personalizable de diez bandas, disponible en la aplicación de Sony, ofrece un control específico sobre distintos perfiles sonoros.

La colaboración entre los dos procesadores del sistema potencia el rendimiento del amplificador DAC, mientras que el V2 gestiona procesos de audio a 32 bits. Como resultado, según la información de Europa Press, el usuario percibe una mayor claridad, resolución y riqueza en los detalles sonoros, aspectos que refuerza la unidad de diafragma especialmente desarrollada por Sony para el modelo. Así, los graves adquieren profundidad e impacto, y las frecuencias altas se distinguen de manera definida.

Las mejoras en la calidad de las llamadas figuran también entre los cambios integrales. Los WF-1000XM6 integran tecnologías que filtran el ruido ambiental durante las conversaciones y refuerzan la captación de voz, consiguiendo comunicación más clara, reportó Europa Press. Además, la baja latencia en la conectividad Bluetooth destaca entre las novedades, pues está orientada a usuarios que requieran sincronización precisa, como los aficionados al contenido multimedia y los videojuegos.

Europa Press subrayó que Sony describe el conjunto de avances del WF-1000XM6 como un salto de liderazgo dentro del segmento, con un enfoque en desempeño, conectividad ultrarrápida y aprovechamiento de la inteligencia artificial de Google. El respaldo de Gemini garantiza una integración avanzada de funciones inteligentes, optimizando la experiencia a través de comandos por voz y detección contextual.

El procesamiento y la optimización adaptativa de la cancelación de ruido representan un área donde la combinación de hardware y software de los WF-1000XM6 busca diferenciarse del resto del mercado, según resumió Europa Press. Con estas características, Sony lanza al mercado un modelo que apuesta tanto por la innovación tecnológica como por el rendimiento práctico para diferentes perfiles de usuario.