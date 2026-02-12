Agencias

El turismo internacional en México crece un 6,1 % en 2025 y supera 47 millones de personas

Ciudad de México, 12 feb (EFE).- México recibió 47,78 millones de turistas internacionales en 2025, un incremento anual del 6,1 % en el país, el sexto más visitado del mundo, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, los ingresos económicos por este turismo internacional se elevaron un 4,9 % hasta los 31.715,4 millones de dólares, según el informe del organismo autónomo.

En contraste, el gasto medio de cada turista se redujo un 1,2 % hasta los 663,69 dólares.

El mayor incremento de turistas ocurrió en los que llegaron por vía terrestre, con una subida del 15,6 % hasta los 4,5 millones.

Los datos reflejan la tendencia al alza del turismo desde el fin de la pandemia de la covid-19 en México, que recibió poco más de 45,03 millones de turistas internacionales en 2024, mientras que en 2023 tuvo 41,95 millones, cerca de un 10 % más que en 2022.

México fue el sexto país más visitado en el mundo en 2022 y 2023, según datos de la Organización Mundial del Turismo y el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tiene la meta de colocar a la nación entre los cinco primeros del mundo.

Solo en diciembre, llegaron más de 5,21 millones de turistas extranjeros, un aumento interanual del 9 %, agregó el informe del Inegi.

El gasto total de los turistas internacionales se elevó un 0,5 % interanual en el último mes del año al pasar a 3.441 millones de dólares.

En contraste, el gasto medio de cada turista se desplomó un 7,7 % interanual hasta los 659,37 dólares en el duodécimo mes de 2025.

La economía relacionada con el turismo, que el Inegi llama producto interior bruto (PIB) turístico, creció un 0,6 % anual en el tercer trimestre de 2025, impulsada en particular por un aumento del 1,8 % en los bienes. EFE

