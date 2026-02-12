Agencias

El SEM atiende a 25 personas por los efectos del fuerte viento, 5 de ellas trasladadas al hospital

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido hasta las 09.00 horas de este jueves a 25 personas por los efectos del fuerte viento, cinco de ellas trasladadas a centros hospitalarios, informa Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Según ha avanzado en una entrevista a 'Rac1' la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, una de las personas ha sido trasladada al hospital en estado grave por la caída de un árbol en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

En este municipio también han resultado heridos tres operarios que trabajaban en la retirada de árboles, uno de ellos en estado menos grave, y también hay un herido en Vilassar de Mar (Barcelona) por la caída de un muro.

