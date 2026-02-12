El Gobierno inyecta 43,5 millones de euros en la empresa pública que gestiona las autopistas rescatadas

El Gobierno ha aportado otros 43,4 millones de euros a la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt), la empresa pública que gestiona desde 2018 las autopistas privadas que quebraron en la crisis financiera de 2008 y el Estado tuvo que rescatar.

Según figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) de este jueves, la Seitt ha ejecutado una ampliación de capital de 43,45 millones de euros, lo que eleva a 460 millones de euros el capital social de esta compañía.

A finales del año pasado, el Consejo de Ministros ya autorizó esta aportación económica en el marco de una adenda al convenio entre el Estado y Seitt, que recoge las necesidades de inversión de esta sociedad, sobre todo tras eliminar los peajes en la AP-7 Circunvalación de Alicante.

Este levantamiento de peajes se produjo en julio de 2024 y provocó un déficit en la empresa, al dejar de percibir los ingresos que antes recibía de los peajes que cobraba a los usuarios. El Gobierno tomó esta decisión para descongestionar el tráfico de la cercana autovía A-70, que ya superaba su capacidad máxima.

En los primeros 6 meses de 2024, esa autopista ingresó 2,6 millones de euros, pero su posterior gratuidad produjo unas pérdidas de 1 millón de euros. Seitt seguirá explotando esta autopista hasta el 26 de agosto de 2028, cuando se prevé que pase a formar parte de la Dirección General de Carreteras.

Al margen de suplir el déficit de esta medida, los fondos que recibe Seitt del Estado también se destinan a actividades como la reforma, modernización, reposición, grandes reparaciones, ampliaciones de capacidad, enlaces o actuaciones de ruido, entre otras. También realiza obras de infraestructuras en otras carreteras y vías de tren.

La adenda establece un límite total de inyección de fondos de 217 millones de euros a esta empresa entre 2023 y 2029. Los 43,5 millones aportados ahora pertenecen al ejercicio 2025. En 2026 no se aportará nada; en 2027, 22 millones; en 2028, 49 millones; y en 2029, 18 millones. Por su parte, en 2023 se inyectaron 8 millones y en 2024, otros 77 millones.

En cualquier caso, Seitt logró en 2025 un beneficio de 29,6 millones de euros, tras incrementar progresivamente sus tráficos desde que asumió la gestión en 2018 de las nueve autopistas que fueron construidas y operadas por empresas privadas en la década de los 2000 y se declararon en concurso de acreedores tras el hundimiento de los tráficos en la crisis.