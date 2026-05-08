Encuentran el cuerpo de un periodista colombiano asesinado en el departamento de Antioquia

Bogotá, 8 may (EFE).- Una comisión humanitaria encontró este viernes el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda, director de la revista digital local El Confidente, quien fue asesinado en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia (noroeste), confirmó la Fundación para la Libertad de Prensa.

"Lamentamos y condenamos el asesinato de Mateo Pérez Rueda, director de El Confidente de Yarumal, Antioquia. Tras varios días de incertidumbre, una comisión humanitaria logró recuperar su cuerpo, lo que confirmó los indicios de su asesinato", detalló la FLIP en un hilo de X.

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El joven de 25 años desapareció el martes pasado cuando "realizaba labores periodísticas" en una zona de disputa entre los municipios de Briceño y Yarumal entre el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y el Frente 36 de las disidencias de las FARC.

La FLIP recordó que Pérez "se convirtió en una voz fundamental para la comunidad local" porque en su portal "informó y cubrió corrupción, orden público, seguridad y política local".

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"Sus publicaciones visibilizaron problemáticas que afectan directamente a las comunidades. Por ello, Mateo enfrentó presiones legales, como tutelas y citaciones a conciliación por sus investigaciones sobre economías ilícitas vinculadas a actores armados", agregó la organización.

La Fundación solicitó a la Fiscalía "activar de inmediato los protocolos de investigación con enfoque diferencial por condición periodística, analizar el contexto, la agenda periodística de Mateo y proteger a familiares, colegas y demás testigos de este crimen".

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Este asesinato, según la FLIP, demuestra que "el periodismo regional en Colombia sigue realizándose en condiciones extremas de desprotección bajo la presión de grupos armados ilegales y economías ilícitas".

En ese sentido, desde 2022 fueron registradas 387 agresiones contra la prensa por parte de los grupos armados, por lo que la FLIP hace un llamado al Gobierno para que "deje de ser indiferente" frente a estos ataques "y adopte medidas reales de protección para quienes están en riesgo y en situación de vulnerabilidad".

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Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que comenzó el 7 de agosto de 2022, han sido asesinados ocho periodistas.

"Con el caso de Mateo Pérez, hemos registrado 170 periodistas asesinados por razones vinculadas a su oficio desde 1977. Con 22 casos, Antioquia es uno de los departamentos que más ha aportado periodistas a esta larga y dolorosa sala de redacción de ausentes. Ejercer el periodismo es una labor de alto riesgo", concluyó la FLIP.

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El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, manifestó su "profunda tristeza" por la muerte del reportero y dijo que "el ejercicio del periodismo debe estar libre de violencia".

"Toda muerte de un periodista afecta la libertad de prensa, esencia de una sociedad democrática", añadió el alto funcionario. EFE

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