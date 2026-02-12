El Foro de Médicos de Atención Primaria pide diálogo "real y constructivo" para evitar la huelga médica

La preocupación por la eventual incorporación de médicos sin la especialidad reconocida en atención primaria o pediatría motivó al Foro de Médicos de Atención Primaria a manifestar su desacuerdo con la reciente propuesta para la estabilización mediante OPE presentada en La Rioja. Según informó el medio, el Foro considera que esta medida puede incidir de manera significativa sobre los estándares de asistencia y el reconocimiento profesional de estas áreas médicas. En la misma línea, el Foro subrayó que la problemática para captar y retener especialistas no debería solucionarse a través de tales iniciativas y alertó sobre el riesgo de que la atención a la ciudadanía se vea afectada, según detalló el medio.

El Foro de Médicos de Atención Primaria, formado por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Organización Médica Colegial de España (OMC), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Medicina de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), reclamó un proceso de diálogo «real y constructivo» entre el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga con el objetivo de buscar acuerdos y evitar la huelga médica convocada en protesta contra la reforma del Estatuto Marco. De acuerdo con lo que consignó el medio, consideran que la huelga, de ejecutarse, tendrá un impacto considerable sobre la atención dispensada a los pacientes.

Las declaraciones del Foro surgen tras una reunión celebrada el 10 de febrero, en la que participaron representantes de las sociedades y entidades mencionadas. Según publicó el medio, durante ese encuentro también se avanzó en la organización del programa previsto para el Día de la Atención Primaria 2026, conmemoración que se desarrollará en la sede de la Organización Médica Colegial el 14 de abril de 2026.

Desde la perspectiva del Foro, la práctica médica en los ámbitos de medicina de familia y pediatría en atención primaria debería reservase exclusivamente a profesionales con la especialidad debidamente acreditada. El grupo expresó que soluciones como la promoción mediante ofertas públicas de empleo para quienes carecen de la especialidad ponen en riesgo la calidad de los servicios. Añadieron que la medida anunciada en La Rioja, según reportó el medio, agravaría un problema ya existente, con la consiguiente pérdida de prestigio de las especialidades y posibles repercusiones para la atención que recibe la población.

Las organizaciones que integran el Foro recalcaron la importancia de preservar la calidad en la atención y de encontrar métodos alternativos para abordar el déficit de profesionales titulados en medicina de familia y pediatría. Según detalló el medio, insisten en que el contexto actual exige soluciones dialogadas y consensuadas que aseguren tanto la viabilidad del sistema de atención primaria como la excelencia en el cuidado a los ciudadanos.