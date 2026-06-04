Felipe VI despedirá al papa al término de su visita a España en el aeropuerto de Tenerife

Madrid, 4 jun (EFE).- El rey de España, Felipe VI, despedirá al papa León XIV en el aeropuerto de la isla de Tenerife (Atlántico) el próximo viernes 12 de junio, al término de su visita a España, que comenzará en Madrid este sábado, y tes días después se trasladará a Barcelona.

Aunque en principio estaba previsto que fuera la reina Sofía, madre del monarca, quien se desplazara a Canarias para estar presente en la ceremonia de despedida del pontífice, el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial del rey, comunicó este jueves que será el jefe del Estado quien acuda a Tenerife.

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Son varios los momentos en la agenda de esta visita en los que León XIV se encontrará con miembros de la familia real.

Felipe VI y su esposa, la reina Letizia, recibirán al papa a su llegada al aeropuerto de Madrid la mañana del sábado 6 de junio y a continuación, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la Infanta Sofía, se volverán a encontrar con él en el Palacio Real.

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Allí tendrá lugar la visita de cortesía del papa y el encuentro con las autoridades y el cuerpo diplomático acreditado en España, una recepción en la que pronunciará su primer discurso.

Al día siguiente, el domingo 7 de junio, los reyes y sus hijas asistirán a la misa que se celebrará en la madrileña plaza de Cibeles, en el centro de la capital.

Ya el lunes 8 de junio, la reina Sofía asistirá a la oración y el homenaje a la Virgen de la Almudena, en la madrileña Catedral de Santa María la Real de la Almudena, por la tarde.

El miércoles, los reyes se trasladarán a Barcelona para asistir a la misa que se celebrará en la Basílica de la Sagrada Familia, mientras que el viernes, en Tenerife, el rey Felipe se ocupará de despedir al pontífice, en lo que será la única actividad del programa con presencia de la familia real en Canarias.

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Este jueves también se conoció que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, acompañará al papa León XIV en su encuentro del 11 de junio con migrantes y trabajadores y voluntarios que les atienden en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria).

A este puerto llegan miles de migrantes y en 2020 se convirtió en el principal símbolo de la crisis migratoria canaria, con imágenes de la masificación y las condiciones en las que tuvieron que ser acogidos. EFE