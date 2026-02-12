Chenoa desmiente que esté enamorada tras su divorcio de Miguel Sánchez Encinas: "Mentira. Nada que ver. Ni ganas"

El periodista Eduardo Inda lanzaba la 'bomba' este miércoles en el plató de 'El tiempo justo': "Chenoa está ahora con un tipazo, con alguien que conozco y son muy felices. Con alguien que es un profesional de la medicina, de primer nivel. Un fuera de serie" aseguraba, revelando así que la cantante habría recuperado la ilusión en el amor casualmente al lado de otro médico, después de su divorcio del urólogo Miguel Sánchez Encinas en octubre de 2023 un año después de su boda.

Una información que Chenoa no ha tardado en negar rotundamente ante las cámaras de Europa Press: "Nada que ver, nada que ver. No, no, no. Ni ganas, o sea. Es mentira, nada que ver. Ya lo sabéis que no" ha afirmado entre risas pero de una manera tajante, dejando claro que en estos momentos "tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para lo otro".

Un desmentido que también ha hecho en conversación con la revista ¡Hola!, asegurando con ironía que "ni médico, ni café, ni nada que se le parezca", revelando que ahora mismo, y encadenando diferentes proyectos profesionales como presentadora con 'The floor', 'OT' o 'Tu cara me suena', no está "en esa fase" y lo último que se plantea es volver a enamorarse.

Su supuesta relación sentimental con "un tipazo de la medicina" no es el único motivo por el que Chenoa ha acaparado titulares en las últimas horas, ya que ha sido muy aplaudido el mensaje que ha enviado a través de redes sociales a David Bisbal tras el fallecimiento de su padre, José Bisbal, el pasado martes: "Todo mi cariño para ti y la familia", ha escrito junto al emoticono de un corazón blanco en la publicación con la que el almeriense ha dado su último adiós a su progenitor.