Apple continúa líder entre los usuarios: uno de cada cuatro 'smartphones' activos es un iPhone

Samsung y Apple han superado los 1.000 millones de teléfonos inteligentes activos al cerrar 2025, lo que ilustra la capacidad de ambas empresas para mantener altos niveles de fidelidad en su base de usuarios. La amplitud de su presencia global queda evidenciada en los últimos datos publicados por Counterpoint Research, que señalan que Apple lidera en número de dispositivos activos en el mercado mundial: uno de cada cuatro smartphones en uso corresponde a un iPhone.

Según información recogida por Counterpoint Research y reportada en su más reciente análisis, la participación de Apple en la base instalada global de teléfonos inteligentes alcanza cerca del 25 por ciento, una cifra que sitúa al fabricante estadounidense por encima de la suma de los dispositivos nuevos añadidos por los otros siete principales competidores durante el pasado año. Por su parte, Samsung mantiene su posición como el segundo fabricante más relevante, representando aproximadamente una quinta parte del total de dispositivos activos, consolidando así el dominio conjunto de estas dos marcas, que suman un 44 por ciento de la base instalada a nivel mundial.

El informe de Counterpoint Research enfatiza la importancia de la base de smartphones activos como indicador del desempeño sostenido de las empresas en este sector, ya que refleja factores como la durabilidad de los dispositivos y la retención de usuarios, influida principalmente por la fidelidad al ecosistema de cada fabricante. Esta métrica considera el resultado acumulado de las ventas a lo largo de los años y no únicamente las recientes incorporaciones, lo que permite un análisis más amplio de la influencia de cada marca en el mercado.

Durante el último año, la base de dispositivos activos a nivel global creció un 2 por ciento, con ocho fabricantes que ya superan los 200 millones de smartphones en uso en todo el mundo. De estos, Apple destaca significativamente por su cuota, mientras que Samsung, aunque algo por detrás, sigue marcando distancias sobre rivales asiáticos y occidentales. Ambas empresas se apoyan en una propuesta de productos con precios altos y ecosistemas con amplias funcionalidades, factores clave señalados por el director de investigación de Counterpoint Research, Tarun Pathak, quien afirmó que el “posicionamiento premium” de Apple y Samsung, junto con “ecosistemas sólidos que impulsan la fidelización de los usuarios a largo plazo”, explican los actuales niveles de retención y preferencia.

Según el medio que publicó el informe, la fidelización de los usuarios se explica en parte por las “estructuras duraderas” presentes en la oferta de ambas compañías, así como en el soporte de software ampliado, la integración de servicios y aplicaciones y un alto valor de reventa de los dispositivos, lo cual propicia una vida útil más extensa para los teléfonos y favorece su uso por parte de más de un propietario durante su ciclo de vida.

Counterpoint Research también examinó la situación del resto de los fabricantes cuya base instalada supera los 200 millones de dispositivos. Xiaomi mantiene más del 10 por ciento de la base activa global, mientras que OPPO –que agrupa también a OnePlus– y vivo rozan ese mismo porcentaje. Estas empresas han alcanzado a una cantidad considerable de usuarios gracias a estrategias que combinan la oferta de modelos accesibles económicamente con opciones del segmento premium. El informe subraya que la fortaleza de estas marcas proviene de la constante mejora de sus ecosistemas, permitiendo a sus usuarios acceder a funciones competitivas que mejoran la experiencia de uso en el tiempo.

Honor se sumó recientemente al grupo de los fabricantes con más de 200 millones de teléfonos inteligentes activos, consolidando así su posición en el mercado mundial. A poca distancia en cuanto a participación se encuentran Motorola y realme, que están cerca de llegar al mismo volumen de dispositivos activos, según datos de Counterpoint Research.

El panorama descrito por Counterpoint Research refleja un mercado en el que la longevidad de los teléfonos inteligentes y la consolidación de los ecosistemas tecnológicos resultan determinantes para mantener y ampliar la base de usuarios activos. Las estrategias de soporte de software extendido, durabilidad de los dispositivos y acceso a servicios integrados continúan jugando un papel relevante en la preferencia de los usuarios, tal como lo demuestran las cifras recientes de la base instalada y los movimientos de los principales fabricantes a lo largo de 2025.