Varios heridos de bala cerca de un festival al aire libre en Ohio (EEUU)

Varias personas han resultado heridas de bala por disparos efectuados en las inmediaciones de un festival al aire libre celebrado en la ciudad estadounidense de Toledo, en el estado de Ohio, según han informado las fuerzas de seguridad estatales, que mantienen abierta una investigación para localizar a los responsables del ataque.

El Departamento de Policía de Toledo ha explicado en un mensaje difundido a través de la red social X que los agentes acudieron al lugar tras recibir, en torno a las 17.37 horas (hora local), un aviso por una persona alcanzada por disparos cerca del festival Old West End.

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A su llegada, los agentes se encontraron con "varias víctimas de disparos", de acuerdo con el comunicado policial. Asimismo, el cuerpo ha señalado que "muchas víctimas han sido trasladadas a centros médicos cercanos para recibir tratamiento", si bien no han aportado información adicional sobre el estado de los afectados o la gravedad de las heridas.

Las autoridades locales han indicado que los investigadores continúan trabajando en la zona para intensificar y localizar al "sospechoso o sospechosos implicados en el suceso".

Así las cosas, la Policía ha solicitado además la colaboración ciudadana y ha pedido a cualquier persona que disponga de información relevante que contacte Crime Stoppers a través de los canales habilitados.