El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha denunciado este sábado que los niños que viven en la isla son víctimas directas del recrudecimiento del bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos, calificando las restricciones y el cerco al suministro de petróleo como un "castigo colectivo, cruel e indiscriminado" con consecuencias fatales para la población infantil.

"Las niñas y niños cubanos son víctimas directas de la codicia, la asfixia económica y la agresión estadounidense (...) Ejemplo de ello son la duplicación de la tasa de mortalidad infantil de 4,0 a 9,9 por cada mil nacidos vivos, y la reducción de la expectativa de vida de niños enfermos de cáncer de un 85% a 65%", ha denunciado el ministro cubano en una publicación en sus redes sociales.

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Según Rodríguez, el impacto de las sanciones estadounidenses ha provocado un severo retroceso en los indicadores de salud pública del país. Las autoridades cubanas han señalado que el desabastecimiento de insumos médicos y las dificultades financieras derivadas del bloqueo se reflejan en la duplicación de la tasa de mortalidad infantil, la cual habría ascendido de cuatro a casi diez biños por cada mil nacidos vivos, así como en la reducción de la expectativa de vida de los enfermos de cáncer, que cayó de un 85% a un 65%.

Ante este escenario, la Administración de la isla ha exigido de manera formal el cese inmediato de la hostilidad política y económica de Washington, instando a que se permita el desarrollo y crecimiento de los menores cubanos en condiciones de estabilidad y paz.

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Estados Unidos ha impulsado su ofensiva contra los líderes cubanos después de la imputación del expresidente Raúl Castro y de las sanciones contra el actual presidente, Miguel Díaz-Canel.