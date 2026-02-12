AMP. Lucas Eguibar se queda en cuartos del snowboard cross de Milán-Cortina

Los efectos de las decisiones arbitrales influyeron de manera directa en la ronda de cuartos de final del snowboard cross masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, según detalló el medio Europa Press. Nathan Mare, atleta estadounidense, recibió una descalificación tras impedir el avance del español Lucas Eguibar con una maniobra que los jueces consideraron irregular. Esta situación eliminó al deportista vasco de la competencia y lo dejó sin posibilidades de avanzar a instancias definitorias.

Europa Press informó que Eguibar, uno de los representantes españoles más experimentados en esta disciplina y campeón del mundo en 2021, afrontó su cuarta participación olímpica con altas expectativas. El snowboarder firmó el duodécimo mejor tiempo en su primera bajada, marcando un crono de 1:08.97, pero no pudo superar la siguiente fase a causa de una caída provocada por la acción antirreglamentaria de Mare. Aunque el estadounidense resultó descalificado posteriormente, la sanción no permitió la reincorporación del español, quien manifestó su frustración tras el incidente. “Me ha parecido muy injusto y he acabado muy cabreado, porque creo que Nathan Mare podría haberlo hecho de otra manera”, señaló Eguibar en declaraciones recogidas por Europa Press.

La competencia inició con obstáculos para los dos representantes españoles. Ambos, Eguibar y su compañero Álvaro Romero, coincidieron en la primera ronda eliminatoria de octavos de final, enfrentando a rivales señalados como favoritos, entre ellos el francés Loan Bozzolo y el australiano Adam Lambert. Según consignó Europa Press, Eguibar logró avanzar a los cuartos de final apoyado en una buena salida que le permitió posicionarse junto a Bozzolo. Romero finalizó tercero en su manga y quedó fuera de la siguiente instancia.

Al describir el desarrollo de los cuartos de final, Europa Press apuntó que Eguibar compartió serie con Bozzolo, el joven suizo Jonas Chollet —medallista olímpico juvenil— y Mare, el estadounidense que protagonizó la maniobra decisiva. En esta oportunidad, el español no realizó una salida ideal y quedó retrasado inicialmente. Sin embargo, mantuvo la concentración y ejecutó una progresión que lo acercó a la disputa directa con los líderes. Fue allí cuando Mare, al perder el control trasero de su tabla, cruzó la trayectoria de Eguibar y provocó su caída. Bozzolo se benefició de este incidente y accedió a las semifinales junto a Chollet.

El propio Eguibar explicó cómo se desarrollaron los hechos: “En la curva número tres yo podría haber hecho lo mismo y chocarme con mis otros dos rivales, pero no es mi forma de competir”, explicó tras la competición y amplió: “Ha cogido el interior y luego se ha venido al exterior interceptándome y viniendo completamente a mi línea. Me he ido al suelo y he acabado muy cabreado por la situación, creo que se podría haber evitado perfectamente”. El deportista valoró el esfuerzo realizado por su equipo y lamentó el desenlace, siguiendo la estrategia planeada y confiando en el material utilizado, que calificó como adecuado para adelantar a los franceses en la parte baja del circuito. “Es una pena porque hemos trabajado muchísimo para terminar así”, expresó el corredor según publicó Europa Press.

Álvaro Romero, quien alcanzó la posición 23 tras no superar la etapa de octavos de final, compartió sus impresiones sobre su primera experiencia olímpica. El deportista admitió haber sentido nervios durante su debut, aspecto que influyó en su actuación. A pesar de ello, valoró el haber competido contra rivales destacados como el líder de la Copa del Mundo. “La bajada ha sido de muy alto nivel con el actual líder de la Copa del Mundo, y aun así lo he peleado muy bien”, recalcó Romero. El snowboarder agregó que se siente conforme con su desempeño a pesar de no haber obtenido el resultado deseado y aseguró su compromiso con futuros eventos internacionales, incluyendo Copas del Mundo y Campeonatos del Mundo en los próximos cuatro años.

Europa Press también repasó el desenlace de la prueba, donde Alessandro Haemmerle, representante de Austria, logró revalidar la medalla de oro obtenida en Pekín en 2022 tras una reñida final ante el suizo Eliot Grondin, quien sumó una nueva plata olímpica a su historial. Completó el podio el austriaco Jakob Dusek, campeón mundial en 2023. Aidan Chollet, hermano de Jonas Chollet, lideró parte de la carrera pero retrocedió hasta la cuarta plaza tras perder posiciones en los últimos tramos.

La Real Federación Española de Deportes de Invierno difundió las declaraciones de los atletas españoles tras la jornada, dando cuenta tanto de la decepción de Eguibar como de la preparación y expectativas futuras de Romero. Ambos subrayaron el nivel competitivo del circuito y el reto que implica enfrentarse a figuras consolidadas del snowboard internacional.

Europa Press detalló que Eguibar culminó la ronda clasificatoria con una única bajada y manifestó antes del evento que el circuito de Milán-Cortina resultaba breve, lo que añadía dificultad a la estrategia de carrera. El resultado global dejó fuera de la lucha por medallas a la delegación española en snowboard cross masculino, en un evento que volvió a reunir a los principales exponentes mundiales de la disciplina y determinó nuevas aspiraciones para los atletas nacionales de cara a futuras competiciones.