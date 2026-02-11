Agencias

Zelenski anuncia "muchos cambios" en la defensa aérea en respuesta a la crisis energética por los ataques rusos

El mandatario ucraniano ordenó una transformación completa en la protección antiaérea de varias regiones, anticipó próximas medidas y dejó en claro que aún evalúa acciones junto a líderes militares frente al daño causado por bombardeos rusos

Zelenski incluyó entre sus anuncios recientes la reorganización casi total del funcionamiento de los equipos de defensa aérea —interceptores, grupos de fuego móviles y componentes de defensa aérea de corto alcance— en varias regiones del país. El presidente señaló que aún se encuentran evaluando junto a líderes militares cada paso frente a la crisis energética causada por los bombardeos rusos, y que las soluciones definitivas llegarán tras completar el diseño de nuevas estrategias. Esta medida surge como respuesta a la situación crítica en la que millones de ucranianos permanecen sin acceso a electricidad ni calefacción durante el invierno, tal como detalló el medio Europa Press.

Según reportó Europa Press, Zelenski explicó en su discurso del martes que actualmente se están implementando numerosas modificaciones en el sistema de protección aérea de Ucrania. El mandatario precisó que esas modificaciones incluyen la reorganización profunda de las operaciones en ciertas regiones del país, abarcando la totalidad de los equipos dedicados a la defensa antiaérea. Esta transformación involucra tanto la disposición de interceptores como la de los grupos móviles encargados del fuego de respuesta, así como la optimización del conjunto de sistemas de defensa de corto alcance.

El jefe de Estado anticipó, según consignó Europa Press, más cambios en el futuro inmediato, señalando que abarcarán la supervisión de todo el suministro destinado al frente, incluyendo drones, armamento y, fundamentalmente, recursos humanos. En ese sentido, Zelenski aclaró que el ministro de Defensa de Ucrania y el mando militar trabajan en el diseño de decisiones necesarias que permitan fortalecer las capacidades de defensa nacional y superar los problemas actuales generados por los ataques rusos.

Europa Press informó que, tras consultas con el ministro de Defensa Mijailo Fédorov y otros altos mandos militares, Zelenski afirmó que aún no es apropiado divulgar detalles específicos de la reestructuración planificada. El presidente insistió en que la información será publicada una vez que las medidas estén completas y listas para su implementación, para así garantizar la eficacia de la nueva estrategia.

Durante su intervención, el presidente ucraniano expresó su reconocimiento a los gobiernos, instituciones y particulares que han colaborado con el sistema energético del país ante los daños ocasionados por los bombardeos rusos. Zelenski agradeció especialmente los continuos esfuerzos destinados a la recuperación y estabilización de la red eléctrica nacional, que busca restablecer servicios básicos a millones de ciudadanos afectados por la destrucción de infraestructura.

Europa Press destacó que los ataques rusos han tenido repercusiones directas en la calidad de vida de la población ucraniana, poniendo en riesgo el suministro de energía y calefacción en un contexto de temperaturas invernales extremas. Estas circunstancias han impulsado la urgencia de modernizar y reforzar el sistema de protección antiaérea, que ahora se actualiza con el objetivo de responder de manera más eficiente a las amenazas.

Para lograr una mejor protección, las autoridades ucranianas se han centrado en actualizar tanto la estrategia de despliegue de recursos como la coordinación de los distintos equipos técnicos que integran la defensa aérea. Según Europa Press, el rediseño busca cubrir no solo los desafíos inmediatos del conflicto, sino también robustecer el sistema de forma permanente.

A la espera de mayores precisiones acerca de las medidas en proceso, el liderazgo ucraniano subraya la importancia de la cooperación internacional para sostener la infraestructura crítica y garantizar la resistencia del país frente a los ataques aéreos rusos.

