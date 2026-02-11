Microsoft actualiza los certificados de arranque seguro en Windows antes de que caduquen en junio

Microsoft ha empezado a actualizar los certificados de arranque seguro en los dispositivos con sistema operativo Windows antes de que caduquen a finales del próximo mes de junio.

El arranque seguro se presentó en 2011 como una función de seguridad para Windows y Windows Server que protege a los dispositivos desde el momento en el que se encienden, evitando así amenazas sofisticadas más difíciles de detectar posteriormente.

La compañía ha anunciado en su blog que tras más de 15 años de servicio continuo, los certificados de arranque seguro expirarán a finales de junio de 2026. Frente a ello, ha decidido introducir nuevos certificados con las actualizaciones mensuales de Windows.

Los fabricantes de equipos originales (OEM) de Microsoft ya han implementado actualizaciones para los dispositivos fabricados en 2024, y la mayoría de equipos vendidos en 2025 ya incluían nuevos certificados. Además, Microsoft ha indicado que los socios de los OEM también están colaborando en la aplicación de las actualizaciones.

"La seguridad es fundamental en todo lo que desarrollamos en Dell Technologies, y la protección del arranque seguro es crucial para mantener la confianza en los dispositivos", ha afirmado el vicepresidente de Tecnología de Seguridad de Dell Technologies, Rick Martínez.

Además de Dell, otros fabricantes como HP y Lenovo también han defendido la colaboración para implementar las actualizaciones. "HP está trabajando estrechamente con Microsoft para garantizar la disponibilidad de actualizaciones de firmware, de modo que todas las PC HP compatibles con Windows 11 puedan adoptar los nuevos certificados de arranque seguro antes de que caduquen los certificados", ha explicado el director de Tecnología de Seguridad y Privacidad de HP, Vali Ali.

"Al trabajar en estrecha colaboración durante las fases de planificación, prueba e implementación, ayudamos a garantizar que los clientes se mantengan protegidos, informados y respaldados", ha defendido el vicepresidente de Portafolio Comercial y Gestión de Productos de Lenovo, Tom Butler.

En el caso de que un dispositivo no reciba la actualización antes de que caduquen los certificados, seguirá funcionando con normalidad y el 'software' del equipo seguirá ejecutándose. No obstante, Microsoft ha advertido de que su nivel de seguridad disminuirá frente a futuros ataques, y además podría generar problemas de compatibilidad.

Estas actualizaciones no llegarán a dispositivos con sistemas operativos no compatibles, como Windows 10. Para incorporar estos nuevos certificados, los usuarios no tienen que realizar ninguna acción adicional, ya que se instalan automáticamente con las actualizaciones del equipo.