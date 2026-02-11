La consola portátil Next II de Ayaneo ya se puede reservar por un precio de hasta 3.000 euros

En el contexto de las reservas anticipadas, quienes aseguren la compra de la consola portátil Next II de Ayaneo pueden acceder a descuentos significativos, con precios que, tras la rebaja por reserva, llegan hasta los 2.938 euros para la configuración más avanzada y las entregas previstas se estiman para el mes de junio. Según detalló el medio que proporcionó la información, Ayaneo ha presentado un dispositivo portátil dirigido al sector de los videojuegos, caracterizado tanto por sus prestaciones técnicas como por su diseño enfocado en la ergonomía y el control, y que ya se encuentra disponible para pedidos previos.

El medio citado reportó que la Next II fue anunciada en diciembre del año pasado, e incluye el sistema operativo Windows orientado a ampliar las posibilidades de interacción y compatibilidad de la consola. Más allá del software, la compañía ha destacado la implementación de sonido envolvente y una disposición incrementada de botones, que busca mejorar la experiencia de juego mediante un control más preciso y adaptado a diferentes estilos de uso. El diseño físico está concebido para favorecer la sujección, con una empuñadura adaptada a la morfología de las manos, según explicó Ayaneo en el anuncio del dispositivo.

En lo que respecta al hardware, la consola cuenta con una pantalla OLED de 9,06 pulgadas, capaz de mostrar imágenes en resolución 2.400 x 1.504 píxeles. Esta pantalla incorpora una atenuación PWM de 5.280 Hz y puede alcanzar picos de brillo de hasta 1.100 nits, aspectos que inciden tanto en la calidad visual como en el confort ocular durante sesiones prolongadas. El medio resaltó que el procesador integrado corresponde a un AMD Ryzen AI Max+ 395, cuyas funciones de inteligencia artificial abren la puerta a experiencias de usuario personalizables y a la optimización de recursos. La alimentación energética del dispositivo corre por cuenta de una batería de 115 Wh, dimensionada para ofrecer autonomía en desplazamientos o jornadas de juego extendidas.

En términos de precios y configuraciones, la consola Next II se ofrece en diferentes versiones, ajustadas a diversas necesidades y presupuestos. Según publicó el medio, la variante más accesible incorpora el procesador AI385, 32 GB de RAM y un almacenamiento interno de 1 TB. Para quienes realicen la reserva anticipada, el precio de esta configuración es de 1.799 dólares (1.510 euros), frente al precio original de 1.999 dólares (1.678 euros). Para aquellos que opten por una potencia superior, Ayaneo dispone del modelo equipado con AI395, 64 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, disponible con la rebaja para reservas por 2.299 dólares (1.930 euros), cuyo costo total antes del descuento ascendía a 2.699 dólares (2.266 euros).

La máxima configuración, por su parte, combina el procesador AI395, una memoria RAM de 128 GB y un almacenamiento SSD de 2 TB. La reserva anticipada de este modelo se sitúa en 3.499 dólares (2.938 euros), mientras que el precio fijado fuera del periodo promocional alcanza los 4.299 dólares (3.609 euros). El medio también señaló que las entregas de todas las versiones reservadas están previstas para el mes de junio, alineando tanto la expectativa de los usuarios como la gestión logística de la marca.

El medio también destacó que la propuesta de Ayaneo busca posicionarse entre los modelos avanzados del mercado de consolas portátiles, con especificaciones técnicas orientadas tanto a usuarios entusiastas como a quienes buscan soluciones de alto rendimiento para jugar fuera de casa. Los descuentos están dirigidos a quienes formalicen la adquisición antes de la salida al mercado, un aspecto que la empresa ha utilizado como incentivo para consolidar su base de clientes iniciales, de acuerdo con la información publicada.