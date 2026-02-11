Jim Ratcliffe: "El Reino Unido ha sido colonizado por inmigrantes"

El empresario británico Sir Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United, lanzó polémicos titulares sobre una inmigración que ha "colonizado" el Reino Unido y drenado sus recursos, mientras el primer ministro, Keir Starmer, le exige una disculpa.

"No se puede tener una economía con nueve millones de personas recibiendo prestaciones y una enorme cantidad de inmigrantes que llegan. El Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero", dijo este miércoles el fundador del grupo INEOS y copropietario del Manchester United en una entrevista a Sky.

"La población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones. Eso son 12 millones de personas", añadió, cuando los datos que recoge la Oficina de Estadísticas Nacionales aportan otras cifras y un crecimiento de tres millones en dicho periodo.

Además, Ratcliffe apuntó que el primer ministro era "demasiado amable" para hacer "cosas difíciles" para estabilizar la economía del país. "Es un trabajo difícil y creo que hay que hacer algunas cosas difíciles con el Reino Unido para encarrilarlo", dijo.

La entrevista llegó a la reacción en redes sociales del propio Starmer. "Gran Bretaña es un país orgulloso, tolerante y diverso. Jim Ratcliffe debería disculparse", escribió el primer ministro en su cuenta de 'X', al igual que muchas peñas y asociaciones del club 'red devil' se mostraron en contra.

En cuanto a su papel en el United, Ratcliffe apuntó que el club está mejorando gracias a sus "cambios". "He sido muy impopular en el Manchester United porque hemos hecho muchos cambios. Pero para mejor, en mi opinión. Y creo que estamos empezando a ver indicios en el club de que eso está dando sus frutos", terminó.