Carney reconoce el "día difícil para la nación" tras el tiroteo en una escuela que deja nueve muertos

La Policía Montada de Canadá encontró sin vida a la presunta autora del tiroteo registrado en una escuela secundaria de la localidad de Tumbler Ridge, ubicada en la provincia de Columbia Británica, según detalló la cadena CBC. El ataque, que figura entre los más graves vividos en el país, dejó un saldo de nueve personas fallecidas y más de 25 heridas. Las víctimas se ubicaban tanto en el recinto escolar como en una vivienda cercana. El evento generó una reacción inmediata tanto de las fuerzas de seguridad como del gobierno federal.

De acuerdo con la información difundida por la CBC, la mañana del miércoles las autoridades recibieron una alerta que advertía sobre la presencia de una persona armada en el interior del instituto. La descripción que se entregó a los agentes señalaba que la sospechosa era una "mujer con vestido y cabello castaño". Tras ingresar al edificio, los uniformados localizaron a la presunta atacante ya sin vida, con una herida que, según la policía, correspondía a un acto autoinfligido.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, reconoció la consternación nacional por la magnitud de los hechos. En declaraciones recogidas por el medio CBC antes de ingresar al Parlamento, Carney afirmó que "padres, abuelos, hermanos y hermanas en Tumbler Ridge se van a levantar con la ausencia de alguien a quien querían". El jefe de gobierno expresó que el país atraviesa "un día muy difícil para la nación" y aseguró que la administración federal brindará "toda la asistencia" posible a los afectados.

Las autoridades locales y provinciales colaboran en la atención a los heridos, más de veinticinco personas que sufrieron lesiones de diversa consideración a raíz de los disparos. La intervención de los equipos de emergencia se produjo tanto en la escuela como en una vivienda donde también se registraron víctimas, reportó CBC. La investigación policial se centra en esclarecer el móvil del ataque y reconstruir la secuencia de hechos, mientras las familias de las víctimas reciben apoyo psicológico y asistencia social.

La Policía Montada informó en un comunicado que los primeros agentes que respondieron al llamado de emergencia accedieron rápidamente al instituto para neutralizar la amenaza. La escena encontrada por los policías reveló la magnitud de las pérdidas humanas y el impacto en la comunidad educativa. El comunicado también precisó que la autora falleció como resultado de una lesión autoinfligida y no por intervención policial directa.

La tragedia ha colocado al municipio de Tumbler Ridge en el centro de la atención nacional, dado que se trata de uno de los episodios violentos más mortíferos en la historia reciente de Canadá. Las autoridades han puesto en marcha operativos para identificar a las víctimas y notificar a sus familiares. Los responsables provinciales han declarado el acompañamiento a las familias y alumnos afectados, en coordinación con los trabajadores sociales y los servicios de salud mental, según consignó CBC.

El suceso también reactivó los debates públicos sobre la seguridad en los centros educativos y las políticas de control de armas en Canadá, según informaron medios locales. Voceros del gobierno federal reiteraron que, tras la tragedia, se evalúan medidas para reforzar los protocolos de seguridad en recintos escolares y aumentar la cooperación con las autoridades provinciales para prevenir incidentes similares.

El primer ministro Carney insistió en que la nación “permanece a tu lado”, en referencia a la comunidad de Tumbler Ridge y a las familias que han perdido a seres queridos o resultaron lesionadas. El mandatario hizo hincapié en la disposición gubernamental para garantizar el acceso a recursos médicos, psicológicos y legales en esta fase posterior al ataque. Delegaciones de funcionarios se desplazaron hasta la zona para coordinar la entrega de ayuda y evaluar la situación in situ, detalló CBC.

Mientras prosiguen las investigaciones, la comunidad educativa de Tumbler Ridge enfrenta las consecuencias de la violencia sufrida en el recinto escolar, con la suspensión de actividades y el inicio de programas de apoyo a estudiantes y docentes. Las autoridades reiteraron el llamado a la calma y solicitaron colaboración ciudadana para recabar información que permita reconstruir los hechos.

La magnitud del ataque y la reacción de las distintas instancias gubernamentales y policiales reflejan la preocupación colectiva ante episodios armados de este tipo, que en Canadá suelen ser poco frecuentes en comparación con otras naciones, reportó CBC. Directivos escolares y representantes municipales participaron en ruedas de prensa junto a las fuerzas de seguridad para informar sobre el desarrollo de la investigación y las medidas de apoyo a las víctimas.

El impacto emocional en la localidad llevó a la habilitación de espacios para memoriales y centros de información para la población. La Policía Montada y los servicios de emergencia mantienen presencia permanente en el lugar, mientras se agilizan los procesos de identificación y entrega de cuerpos a los familiares. El suceso ha provocado numerosas muestras de solidaridad hacia Tumbler Ridge provenientes de distintas partes del país, agregó CBC.