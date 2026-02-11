Álvaro Castillejo, sobrino de Isabel Preysler, se separa de Cristina Fernández tres años después de su boda

La familia cercana de Álvaro Castillejo y Cristina Fernández ha elegido no realizar declaraciones ante los medios tras la confirmación de su separación, mientras el círculo más próximo opta por resguardar la intimidad de la expareja en este proceso. Según reportó la revista ¡Hola!, Castillejo, sobrino de Isabel Preysler, y Fernández pusieron fin a su matrimonio de tres años de manera consensuada, priorizando el bienestar de su hijo, Nicolás, de quince meses.

El anuncio llega después de semanas de especulación sobre el distanciamiento de la pareja, motivadas por la ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales, donde ambos suelen mostrarse activos. La última imagen pública en la que compartieron espacio data del bautizo de su hijo Nicolás, que tuvo lugar en junio de 2025. Desde entonces, Castillejo y Fernández evitaron mostrar momentos compartidos, lo que, según consignó ¡Hola!, impulsó los rumores sobre la situación de la pareja.

No existen terceras personas involucradas en la decisión, de acuerdo con información recogida por la revista. Tanto Castillejo como Fernández han optado por separarse de común acuerdo y mantener una relación cordial, con la intención de seguir colaborando en la crianza de su hijo. La periodista Cristina Fernández, quien desempeña funciones en el gabinete de la Secretaría General del Partido Popular, continuará vinculada a Castillejo en su rol parental, según enfatizó ¡Hola! en su cobertura.

Mientras tanto, Isabel Preysler y los miembros más cercanos de la familia han preferido no hacer comentarios sobre la situación. Tampoco ha habido declaraciones públicas por parte de otros integrantes conocidos del entorno, como Manolo Falcó, hermano mayor de la marquesa de Griñón, Tamara Falcó —prima de Castillejo—, quien recientemente fue visto en Madrid tras regresar de compromisos laborales en Londres. Manolo Falcó, siguiendo la línea de discreción adoptada por la familia, evitó responder preguntas formuladas por periodistas acerca de la separación, indicó la publicación española.

Beatriz Preysler, madre de Álvaro Castillejo y fallecida en 2011 víctima de cáncer pulmonar a los cincuenta y tres años, permanece en el recuerdo del entorno familiar, que, según reportes de ¡Hola!, ahora busca preservar la estabilidad de Nicolás, el hijo de la expareja, como máxima prioridad.

La decisión de Castillejo y Fernández de disolver su relación matrimonial ha sido calificada por la revista ¡Hola! como una medida tomada sin conflictos públicos ni enfrentamientos, enfocada en mantener la cordialidad y la cooperación en el cuidado del menor. La falta de respuestas oficiales por parte de la familia Preysler-Falcó refuerza el deseo de manejar este asunto en la esfera privada, evitando así alimentar la cobertura mediática.

Esta separación se suma a otros cambios personales recientes dentro del círculo familiar, marcado por la atención pública que frecuentemente acompaña a las figuras vinculadas con Isabel Preysler y sus allegados. La discreción y coordinación mostradas hasta ahora contrastan con la visibilidad habitual de la familia en los medios españoles, de acuerdo con la información difundida por ¡Hola!.