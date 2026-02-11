Albares replica a Ayuso, tras anunciar que EEUU recibirá la Medalla de la Comunidad: "El faro del mundo es Europa"

Durante su intervención por videoconferencia en el evento The Hispanic Prosperity Gala realizado en la residencia de Donald Trump en Florida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comunicó que Estados Unidos recibirá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid este año, en honor al 250 aniversario de la independencia de ese país, y lo calificó como “el principal faro del mundo libre”. Esta decisión generó una respuesta directa por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, quien defendió la preeminencia de Europa en el escenario global en materia de principios democráticos, según consignó Europa Press.

El ministro Albares expresó desde los pasillos del Congreso de los Diputados que “el faro del mundo es Europa y los valores de Europa son los valores y los principios de la Carta de las Naciones Unidas”. Estas declaraciones surgieron tras ser consultado sobre el anuncio de Ayuso, situando su respuesta en el contexto del debate sobre los referentes democráticos internacionales. De acuerdo con Europa Press, Albares subrayó que Europa debe mantener su liderazgo en la defensa de los derechos y principios fundamentales.

En sus declaraciones, el jefe de la diplomacia española remarcó la necesidad de una Europa “más soberana, más independiente, que defienda los valores de la Carta de Naciones Unidas y esos valores de democracia, de paz, de igualdad”. Además, vinculó la coyuntura europea con las amenazas que representa la extrema derecha mundial para la cohesión y la unidad del proyecto europeo, indicando que estos movimientos buscan “un proyecto europeo dividido y débil, porque quieren estados europeos divididos y débiles”.

Albares añadió que la respuesta a estas amenazas pasa por fortalecer la apuesta europea por la integridad y los valores fundacionales de la Unión Europea. “La solución es Europa”, afirmó el ministro, según recopiló Europa Press, al insistir en que el liderazgo en materia democrática y de derechos humanos corresponde centralmente al continente europeo.

Tal como publicó Europa Press, el anuncio realizado por Ayuso en el acto celebrado en la residencia de Donald Trump estuvo enmarcado en el reconocimiento al papel histórico de Estados Unidos en la defensa de las libertades, en ocasión de su aniversario de independencia. Ayuso defendió esta decisión resaltando el rol protagonizado por Estados Unidos como eje del mundo libre.

Europa Press detalló también los argumentos esgrimidos por Albares para priorizar el ejemplo europeo frente a las referencias a otras potencias globales. El ministro no solo reivindicó los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, sino que estableció un vínculo directo entre la defensa activa de estos valores y la necesidad de resistir los movimientos políticos que, en su opinión, pretenden debilitar tanto a la Unión Europea como a sus países miembros desde dentro y desde fuera.

La controversia entre la presidenta regional madrileña y el ministro de Exteriores se inserta en un debate más amplio acerca del papel de Europa y Estados Unidos como referentes internacionales en ámbitos de derechos, democracia y libertad, y se produce en un contexto donde los desafíos para la unidad europea se han intensificado. Europa Press situó la intervención de Albares tras el reconocimiento anunciado por Ayuso, subrayando en diferentes oportunidades las advertencias del ministro sobre el impacto de la extrema derecha global en el continente.