VÍDEO: La Casa Blanca asegura que Trump defiende a Jimmy Lai "en público y en privado"

Funcionarios estadounidenses calificaron de “injusto y trágico” el proceso judicial contra Jimmy Lai, empresario de medios de comunicación condenado a 20 años de prisión en Hong Kong, y aseguraron que su caso figura como un tema relevante para el próximo viaje presidencial a China. El Departamento de Estado estadounidense acusó a Pekín de amordazar a la oposición y solicitó la liberación de Lai por razones humanitarias, según informó Europa Press.

De acuerdo con las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el presidente Donald Trump ocupa personalmente el caso de Lai tanto en sus intervenciones públicas como en sus conversaciones privadas. Leavitt relató que este asunto salió a colación durante la última reunión entre Trump y el mandatario chino Xi Jinping, celebrada en octubre en Corea del Sur. La portavoz añadió que Trump tiene presente este tema en la preparación de su visita a Pekín, prevista para abril, y subrayó que “es importante para él, y espera con interés visitar China en abril”, según consignó el medio.

El gobierno estadounidense sostiene que el caso de Jimmy Lai ilustra la disposición del gobierno chino a utilizar tácticas extremas para neutralizar a quienes impulsan las libertades fundamentales en Hong Kong, reportó Europa Press. Desde Washington se reiteró la crítica por lo que consideran una violación de los compromisos internacionales adquiridos por China, en particular los contenidos en la declaración conjunta suscrita con Reino Unido en 1984, que reconocía un estatus especial para la excolonia.

Lai fue sentenciado por cargos de conspiración para colaborar con fuerzas extranjeras y por la publicación de materiales calificados como sediciosos, según detalló Europa Press. La condena llegó casi dos meses después de que el tribunal local lo encontrara culpable de delitos que podrían haber derivado en cadena perpetua. El caso llamó la atención internacional y motivó respuestas tanto de organismos gubernamentales como de entidades a favor de la libertad de expresión.

La reacción estadounidense incluyó un llamado a las autoridades de Hong Kong para conceder la libertad de Lai, sustentando la petición en argumentos humanitarios, señaló el medio. La Casa Blanca incorporó el tema a la agenda diplomática y lo identificó como uno de los puntos pendientes para el próximo encuentro entre Trump y Xi Jinping, ante la expectativa de que nuevas conversaciones puedan influir en el desenlace del caso.

El proceso judicial contra Jimmy Lai, empresario y fundador de un reconocido grupo de comunicación local, se produce en el contexto de los cambios normativos impulsados por el gobierno chino en Hong Kong, los cuales han motivado críticas de la comunidad internacional por el impacto sobre los derechos de prensa y de expresión, detalló Europa Press.

A la luz de los hechos recientes, las declaraciones y la intervención estadounidense subrayan las tensiones diplomáticas en torno al respeto a las libertades fundamentales en Hong Kong y la vigencia de los convenios previos al traspaso de soberanía del enclave, hecho que tuvo lugar en 1997. La acusación de silenciar a la disidencia mediante procesos judiciales ha generado pronunciamientos de varios actores y mantiene la atención de la diplomacia internacional, reportó Europa Press.