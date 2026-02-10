Satélites de la ESA muestran la intensidad de las lluvias en la Península Ibérica en los últimos 15 días

El análisis del radar realizado con tecnología satelital Sentinel-1 de Copernicus arroja que varias áreas próximas al río Tajo en la cuenca al noreste de Lisboa experimentaron un aumento significativo del nivel de las aguas tras recientes temporales. Según informó la Agencia Espacial Europea (ESA), en los mapas generados se distinguen claramente las zonas perjudicadas, indicadas en rojo, lo que evidencia la extensión y el impacto de las inundaciones en ese sector de la Península Ibérica. Este monitoreo proporciona una comparación entre imágenes capturadas el 27 de diciembre de 2025 y el 7 de febrero de 2026, destacando el cambio en los volúmenes de agua acumulados tras la sucesión de sucesos meteorlógicos.

De acuerdo con la información publicada por la ESA, la Península Ibérica afrontó en las últimas dos semanas la intensidad de las lluvias provocada por las borrascas nombradas ‘Kristin’, ‘Leonardo’ y ‘Marta’, que se sucedieron en periodo corto. El organismo compartió dos imágenes principales: una a partir del radar Sentinel-1, la otra correspondiente a un mapa de acumulación de lluvias, ambas difundidas este martes. El mapa de precipitaciones, realizado con datos del Global Precipitation Measurement (GPM), detalla que entre el 1 y el 7 de febrero de 2026 se acumularon más de 250 litros por metro cuadrado de lluvia en áreas marcadas también en rojo, lo cual ilustra la magnitud de las precipitaciones durante una sola semana.

Tal como consignó la ESA, este periodo meteorológico se caracterizó por acumulaciones superiores a las habituales. El análisis espacial sobre la evolución de las lluvias indica que las tormentas afectaron tanto a España como a Portugal, potenciando el riesgo de desbordamientos de ríos y otras emergencias vinculadas al exceso de agua. El ente espacial remarcó que los datos obtenidos permiten estudiar en detalle la evolución del la hidrología fluvial, especialmente en cuencas de grandes ríos como el Tajo, donde las alteraciones del caudal pueden causar dificultades para la gestión de embalses, infraestructuras y las actividades económicas locales.

La ESA detalló que el Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS Mapping) activó procedimientos especiales los días 28 de enero y 3 de febrero de 2026 para monitorear y dar respuesta a la evolución del temporal en ambos países de la Península. De acuerdo al medio, ambas activaciones continúan en vigor, permitiendo así la provisión de datos actualizados a autoridades, especialistas en meteorología y servicios de protección civil. Esta herramienta resulta esencial para evaluar riesgos, planificar evacuaciones y coordinar tareas de asistencia ante eventos de gran impacto.

El reporte señala, además, que la superposición de imágenes de radar posibilita visualizar cambios en la superficie terrestre con resolución suficiente para distinguir las alteraciones causadas por la crecida de los cursos de agua. Así, la ESA ha logrado identificar y comunicar a organismos nacionales e internacionales cuáles regiones requieren mayor atención, según el volumen de agua recogido y las alteraciones comprobadas en el terreno, apoyando la toma de decisiones de los equipos operativos en zonas afectadas.

La información facilitada por la ESA y respaldada por misiones internacionales como GPM pone de manifiesto la utilidad de la observación satelital en la gestión de desastres por agua, y la validez de los sistemas europeos para el seguimiento climático en el continente. Según publicó la agencia, el acceso a imágenes recientes y comparativas contribuye no solo a responder a la emergencia actual, sino también a mejorar las capacidades preventivas y la resiliencia de los territorios frente a eventos meteorológicos extremos.

En el periodo señalado, las lluvias registradas superaron los umbrales habituales y afectaron a la mayoría de las cuencas fluviales del oeste ibérico, siendo el río Tajo uno de los sistemas más vigilados por las autoridades. El monitoreo constante realizado por Copernicus y GPM cubre una amplia franja temporal y geográfica, según detalló la ESA, lo que refuerza su papel como fuente de información clave para la seguridad y el manejo sostenible de los recursos hídricos.