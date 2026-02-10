Agencias

La Comisión Delegada para Asuntos Económicos recibe hoy la propuesta de subida del SMI en un 3,1%

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos recibirá este martes la propuesta del Ministerio de Trabajo de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, cifra un 3,1% superior a la vigente en 2025 (1.184 euros mensuales).

Así lo anunció ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un acto en Mataró (Barcelona), en el que puso las subidas del SMI como ejemplo de que el actual es "un Gobierno que está mejorando la vida de la gente".

Trabajo cerró el pasado 29 de enero con CCOO y UGT el acuerdo para subir un 3,1% el SMI, con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, lo que supone un 37 euros más al mes respecto a la cuantía de 2025 ó 518 euros más al año, sin tributación en el IRPF. Este incremento beneficiará a cerca de 2,5 millones de personas.

Es el sexto año consecutivo en el que el Gobierno pacta con los sindicatos, y sin las patronales, la subida del SMI. La última vez que CEOE y Cepyme respaldaron el aumento de esta renta mínima fue en 2020, cuando pasó de 900 a 950 euros mensuales.

Desde la cartera encabezada por Yolanda Díaz quieren que la nueva subida del SMI se apruebe en el Consejo de Ministros entre mediados y finales de este mes, para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además, en el marco del acuerdo con los sindicatos, el Ministerio ha asumido el compromiso de llevar adelante una reforma del decreto de salarios mínimos interprofesionales actual para que los complementos salariales no puedan ser absorbidos por la subida del SMI.

