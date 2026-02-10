Agencias

El uso del transporte público crece un 3,7% en 2025 y supera los 5.784 millones de pasajeros

El número de viajeros que utilizaron el transporte público en España superó los 5.784 millones en el conjunto del año 2025, lo que supone un incremento del 3,7% respecto al año anterior, según los datos provisionales publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En diciembre, más de 468,9 millones de pasajeros optaron por el transporte público en nuestro país, un 3,6% más que en el mismo mes de 2024. Este crecimiento se vio impulsado tanto por el transporte urbano como por el interurbano, con incrementos del 3,4% y 3,6%, respectivamente.

En lo que respecta al transporte interurbano, que contabilizó un total de 134 millones de viajeros en diciembre, el comportamiento por modos fue dispar. Mientras que el uso del autobús lideró el crecimiento sectorial con un repunte del 6,8%, el transporte por ferrocarril registró una variación más moderada del 0,3%, logrando alcanzar los 55,1 millones de usuarios.

Dentro del sistema ferroviario, destaca de forma excepcional el incremento en la Media Distancia, cuyo volumen de pasajeros se disparó un 91,7% hasta rozar los 3,4 millones. Por su parte, la Larga Distancia creció un 1,3% (superando los 4 millones de viajeros), siendo la Alta Velocidad el segmento con mayor empuje dentro de esta categoría, con un aumento del 1,7% y más de 3,4 millones de usuarios.

En el extremo opuesto, el transporte aéreo cerró el mes en negativo con descensos en todas sus modalidades. El mayor retroceso se produjo en los vuelos peninsulares, con una caída del 5%, seguido de los trayectos entre la península y el resto del territorio, que descendieron un 4,2%. Los desplazamientos interinsulares mostraron una mayor resiliencia, aunque también cedieron un leve 0,1%.

Finalmente, el transporte marítimo completó la tendencia a la baja con una contracción del 3,7% en el último mes del año, según los datos del Instituto Estadístico.

En el ámbito urbano, el metro creció un 3,1% y el autobús un 3,6%. En total, más de 297,4 millones de usuarios utilizaron el transporte urbano en diciembre, un 3,4% más que en el mismo mes del año 2024.

En cuanto al transporte urbano por autobús, las mayores subidas en diciembre se localizaron en Extremadura: +20,5%, la Comunidad Valenciana: +11,5% y el País Vasco: +10%. En el lado opuesto, Cataluña registró el único descenso en esta categoría, con una caída del -10%.

Respecto al metro, todas las ciudades españolas con este servicio presentaron tasas positivas frente a diciembre de 2024, a excepción de Málaga, donde el uso bajó un 1,8%. El metro de Valencia encabezó los crecimientos con un repunte del 36,9%.

TRANSPORTE ESPECIAL Y DISCRECIONAL

El transporte especial y discrecional también cerró el año al alza, con 37,3 millones de usuarios en diciembre (+4,6%). El transporte especial subió un 5%, impulsado por el incremento del 6,3% en el transporte laboral y del 4,6% en el escolar.

Finalmente, el transporte discrecional creció un 3,9% anual, alcanzando los 13,9 millones de viajeros.

EuropaPress

