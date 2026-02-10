El ELN confirma su autoría del atentado que mató a dos escoltas del senador Jairo Castellanos

El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) afirmó que los retenes instalados en las carreteras del departamento de Arauca buscan limitar enfrentamientos con otras organizaciones armadas, medidas que, según señalaron, tendrían carácter preventivo frente a la presencia de actores armados y fuerzas estatales. A raíz de esta declaración, la guerrilla sostuvo que el reciente ataque en el que murieron dos miembros del equipo de seguridad del senador Jairo Castellanos resultó de la desobediencia de esas disposiciones. Según informó el medio, el ELN se atribuyó formalmente el ataque, que tuvo lugar en una zona rural de Fortul y donde también fueron retenidas por varias horas tres personas adicionales.

El medio consignó que el suceso ocurrió mientras el grupo de escoltas transitaba en dirección al municipio de Yopal, donde Castellanos mantenía actividades políticas y no se encontraba presente en la caravana. El comunicado divulgado por el ELN enfatizó: “No fue nuestro objetivo, tampoco nuestra orientación, atentar contra el senador Castellanos o constreñir sus tareas electorales en la región”, y responsabilizó al equipo de seguridad por no respetar los controles que funciona como filtros de seguridad en los caminos de la zona. Los escoltas Esmely Manrique y Wilmer Leal murieron en el incidente, reportó la fuente.

El relato oficial de los hechos, citado por el medio, describió el ataque como una emboscada: hombres armados interceptaron el vehículo en el que se desplazaba el equipo de seguridad, bloqueando cualquier posible ruta de escape al cerrarles el paso con tres camionetas, lo que derivó en un tiroteo. Esta versión, ofrecida por el senador Castellanos, mostró diferencias respecto al comunicado del ELN. Según el Frente de Guerra Oriental, la caravana se saltó el retén voluntariamente, motivando así la confrontación armada.

El ELN hizo un llamado, según reportaron los medios, a que “los entes estatales civiles, las campañas políticas y a la población acaten y faciliten los controles colocados en las vías”, argumentando que tales dispositivos constituyen “mecanismos de seguridad y de defensa, normales en un conflicto como el colombiano”. El grupo armado sostuvo que esta práctica busca prevenir incursiones de fuerzas estatales y grupos de mercenarios, elementos que, aseguraron, ponen en riesgo a la propia población local y a los que transitan por la región.

Tras los hechos, el ELN remarcó que no persigue obstaculizar el desarrollo de las campañas políticas ni interrumpir el cronograma electoral vigente, haciendo referencia tanto a las elecciones legislativas de marzo como a las presidenciales programadas. De acuerdo con lo publicado, este grupo armado expresó que su objetivo no es interferir de manera directa en los procesos democráticos, sino mantener control territorial y seguridad en áreas donde consideran que hay riesgos mayores de enfrentamientos violentos.

El ataque también incluyó el secuestro temporal de tres integrantes de la caravana vinculada al senador Castellanos, quienes fueron liberados posteriormente tras permanecer detenidos durante varias horas, informó el medio. Este episodio se inscribe en la compleja situación de seguridad que afronta el departamento de Arauca, donde múltiples organizaciones armadas se disputan el control territorial y el tráfico de rutas estratégicas, lo que genera constantes riesgos tanto para autoridades estatales como para actores políticos y civiles en tránsito.

El ELN argumentó, según el comunicado consignado por el medio, que la proliferación de retenes responde no solamente a disputas con el Estado, sino también a la presencia de fuerzas irregulares y bandas mercenarias, identificando estos factores como elementos que incrementan la volatilidad y el peligro en la región. En sus mensajes públicos, el grupo armado insistió en que la población civil y los equipos de campaña deben atender las señales y advertencias, para evitar incidentes fatales similares al ocurrido con el personal de Castellanos.

Los detalles del incidente reafirman el clima de tensión en municipios como Fortul y zonas rurales asociadas de Arauca, donde se registran de manera periódica acciones armadas, controles territoriales y emboscadas en contra de patrullas oficiales o convoyes identificados con figuras públicas. El contexto de las campañas electorales incrementa estos riesgos, al aumentar la movilidad de referentes públicos y delegaciones de seguridad en rutas consideradas vulnerables por la presencia de actores armados ilegales.

El ELN también reiteró en su pronunciamiento la falta de intención de interferir con las actividades legislativas y electorales de Castellanos ni de otros senadores o aspirantes. Este tipo de comunicados, según detalló el medio, suele formar parte de la estrategia de legitimación política de la organización armada, que busca deslindar su accionar violento de objetivos políticos directos contra representantes institucionales.

Las autoridades nacionales y departamentales no han presentado comentarios inmediatos tras la publicación del comunicado del ELN. El medio señaló que la seguridad de las campañas políticas en regiones como Arauca continúa siendo uno de los principales desafíos para el Estado colombiano en el actual ciclo electoral.