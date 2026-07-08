Le Pen arranca su campaña al Elíseo con Bardella y emplaza a juzgarla en las urnas

París, 8 jul (EFE).- La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, inició este miércoles su campaña para el Elíseo de 2027 acompañada por el presidente de su partido, Jordan Bardella, un día después de que el Tribunal de Apelación de París confirmara su condena por malversación de fondos públicos europeos, que recurrirá ante el Supremo. "Corresponde a los electores juzgar", afirmó.

"Quiero dejar una cosa muy clara: Jordan Bardella y yo estamos aquí porque iniciamos la campaña presidencial. No voy a pasar toda la campaña hablando de cuestiones jurídicas. El Tribunal de Apelación me ha devuelto la elegibilidad y el resto seguirá su curso", declaró Le Pen a la prensa en la localidad de La Flèche (Sarthe, oeste), situada a unos 260 kilómetros de París.

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La líder de la Agrupación Nacional (RN) rechazó las acusaciones de intentar con su recurso ante el Supremo -que le permite iniciar su campaña sin brazalete electrónico- dilatar el proceso judicial para favorecer sus aspiraciones electorales.

"No estoy jugando con los tiempos. Soy una ciudadana que ejerce sus derechos. Presento un recurso de casación porque me considero inocente de los hechos que se me imputan y porque quiero plantear al Tribunal Supremo una cuestión jurídica de enorme importancia", dijo.

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Recordó que el Tribunal de Apelación le ha devuelto la elegibilidad y aseguró que ello despeja cualquier duda sobre su candidatura. "Lo dije desde el principio: si podía ser candidata, sería candidata. Ahora ya puedo serlo. Soy candidata", declaró.

El Tribunal de Apelación condenó a Le Pen en el caso de los asistentes parlamentarios del antiguo Frente Nacional a tres años de prisión, de los cuales dos quedaron en suspenso y uno debería cumplirse bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico.

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La sentencia también contempla una inhabilitación para ejercer cargos públicos de 45 meses, de los cuales 30 quedaron en suspenso, y los quince restantes ya han sido purgados, lo que le abre la vía a la carrera por el Elíseo en la próxima primavera.

Explicó que recurrirá la condena porque considera que es inocente, defendió que los hechos por los que fue condenada "no justifican en modo alguno una condena penal" y sostuvo que corresponderá finalmente a los ciudadanos pronunciarse sobre su futuro político.

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"Por definición, cuando no se sabe cuál será la decisión del Tribunal Supremo, todo puede ser una sorpresa. Pero corresponde a los electores juzgar. Ese es precisamente el sentido de lo que dijo el Tribunal de Apelación: devolver a los votantes su libertad de elección", afirmó.

Le Pen insistió en que la campaña debe centrarse en las propuestas políticas y no en el proceso judicial.

Según explicó, el lema de su campaña, "Por Francia, el Renacimiento", hace referencia al "renacimiento de la escuela, de la justicia, de la seguridad, del control de las fronteras y de la soberanía" del país, y negó que se trate de un guiño al partido Renacimiento del presidente Emmanuel Macron o a su líder, Gabriel Attal.

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Por su parte, Bardella aseguró que la apertura de la campaña marca el inicio de una nueva etapa para el partido y restó importancia a las consecuencias políticas de la sentencia.

"La campaña comienza ahora y afrontamos una cita electoral. Me alegra que Marine pueda representar a nuestro movimiento", afirmó el presidente del RN, y añadió que ambos seguirán trabajando "mano a mano" para preparar las elecciones presidenciales de 2027. EFE

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