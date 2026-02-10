Al menos siete trabajadores muertos tras un accidente en una mina de oro en el este de China

Las investigaciones para esclarecer las causas y posibles encubrimientos tras la caída de una jaula de transporte en una mina aurífera de la localidad de Canzhuang, en la provincia de Shandong, se encuentran en marcha, según informó la agencia estatal Xinhua. El accidente, ocurrido el sábado a las 8:50 de la mañana, dejó al menos siete trabajadores muertos y ha reavivado el escrutinio sobre las medidas de seguridad en la industria minera china, según publicó el Departamento de Gestión de Emergencias del municipio afectado.

Según detalló la agencia Xinhua, tras confirmarse el balance de víctimas, la policía provincial ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro en la mina, propiedad de la empresa Zhaojin Mining Industry. Entre los elementos bajo revisión se encuentra la posibilidad de que haya existido algún intento de ocultar lo sucedido por parte de los responsables de la explotación o de terceras partes involucradas en la operación del yacimiento.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio estatal, el accidente se suma a una serie de incidentes que en los últimos años han afectado al sector minero en China, especialmente en la explotación de carbón y metales. El incidente más reciente en esta industria había tenido lugar un mes antes en otra mina de carbón del este del país, donde también fallecieron siete trabajadores. Asimismo, en septiembre del año anterior, el derrumbe en una excavación de carbón situada en la provincia sureña de Shanxi provocó la muerte de otros tres mineros.

Las autoridades chinas han incrementado en los últimos años sus controles y medidas regulatorias en los yacimientos mineros en respuesta a la frecuencia y letalidad de este tipo de accidentes. Según consignó la agencia estatal, la seguridad laboral y la revisión de protocolos de emergencia ocupan actualmente un lugar prioritario en la agenda de las instituciones encargadas de vigilar el sector, tanto a nivel provincial como nacional.

Las investigaciones impulsadas tras el siniestro en Canzhuang apuntan a recopilar pruebas y testimonios, tanto del personal de la mina como de los testigos, para esclarecer los hechos y verificar la existencia de posibles irregularidades previas a la caída de la jaula. Asimismo, la policía se ha enfocado en obtener datos sobre la actuación de la compañía Zhaojin Mining Industry antes, durante y después del accidente, incluido el manejo de la información interna y la aplicación de los protocolos de evacuación y asistencia a las víctimas.

El Departamento de Gestión de Emergencias, según informó Xinhua, mantiene bajo revisión otras instalaciones mineras de la provincia para evitar nuevos episodios fatales. El organismo provincial ha instado a todas las empresas del sector a revisar de inmediato sus sistemas de seguridad, con el objetivo de garantizar condiciones laborales seguras y adecuadas en cada etapa de la operación minera.

El episodio en la mina de Canzhuang ha generado un nuevo llamado de atención dentro del sector, reactivando los debates sobre la urgencia de reforzar los sistemas de vigilancia y el cumplimiento estricto de las normas laborales en el ámbito minero. De acuerdo con los reportes oficiales recogidos por Xinhua, los principales desafíos continúan siendo la prevención de accidentes graves y la implementación efectiva de las regulaciones adoptadas tras eventos similares en el pasado reciente.

La compañía Zhaojin Mining Industry, propietaria de la mina, aún no ha emitido comentarios públicos en relación al accidente ni sobre los avances de la investigación, según reportó la agencia estatal. Las autoridades han asegurado que continuarán realizando auditorías y controles en la zona, y que las conclusiones de la investigación policial serán comunicadas una vez concluidas las diligencias correspondientes.

Durante el último año, el foco sobre la actividad minera en China se ha incrementado tras varios accidentes con consecuencias mortales y denuncias de deficiencias en los controles internos de seguridad, según recordó Xinhua en su cobertura. La recurrencia de estos episodios ha motivado la actualización de protocolos y la exigencia de auditorías más frecuentes y exhaustivas, con especial énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las empresas operadoras de minas.

El episodio de Shandong pone nuevamente en relieve la vulnerabilidad de los trabajadores del sector minero ante fallos en los sistemas de transporte y seguridad subterráneos, así como la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre el cumplimiento eficaz de las normativas impuestas a nivel estatal y provincial, concluyó la agencia Xinhua en su informe sobre el accidente y las investigaciones en curso.