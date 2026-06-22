Agencias

Irán plantea a Pakistán una alianza de seguridad islámica con países como Turquía y Egipto

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El ministro en funciones de Defensa de Irán, Majid Ibn al Reza, ha reivindicado este domingo la creación de un "cinturón de seguridad regional del mundo islámico", incluyendo a países como Turquía, Egipto o Pakistán, a cuyo titular de Defensa, Jawaya Muhamad Asif, ha mencionado esta propuesta en conversación telefónica.

El jefe de Defensa iraní ha criticado fuertemente a Israel, país que ha descrito como "régimen maldito, que es un mal absoluto en la región y en el mundo", según ha recogido la agencia de noticias iraní Irna. Su "supervivencia", ha remarcado, "depende de generar tensión y provocar una crisis en la región, y los países islámicos deben impedir que este proceso continúe mediante la unidad y la coherencia en la práctica".

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Al hilo, Al Reza ha destacado la propuesta de formar un "cinturón de seguridad regional del mundo islámico" con la participación de países como Irán, Pakistán, Arabia Saudí, Turquía, Egipto y otros países islámicos, y ha anunciado la disposición de Teherán a consultar con los países de la región al respecto de una propuesta, a la cual Pakistán no he reaccionado por el momento.

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Lunes, 22 de junio de 2026 (02:00 GMT)

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