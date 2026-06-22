Agencias

De la Espriella dice que su Gobierno será "democrático y garante de la libertad"

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Barranquilla (Colombia), 21 jun (EFE).- El ultraderechista Abelardo de la Espriella afirmó este domingo que su Gobierno será "absolutamente democrático y garante de la libertad" tras ganar por estrecho margen, según el conteo preliminar, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.

"A partir de ese sentimiento de creer que estamos iniciando una nueva era, una nueva etapa, yo les digo: soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de las ramas del poder, del Congreso y las altas cortes. El mío será un Gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad y la institucionalidad", expresó De la Espriella en un discurso en Barranquilla, ciudad en la que votó y esperó los resultados. EFE

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