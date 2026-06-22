El presidente de Panamá felicita a De la Espriella y le desea el "mayor de los éxitos"

Ciudad de Panamá, 21 jun (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó la noche de este domingo al ultraderechista Abelardo de la Espriella por su ajustado triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, según el conteo preliminar, y le deseó el "mayor de los éxitos".

"Felicito a Abelardo de la Espriella por su victoria en Colombia. Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad que asume al frente de su país", escribió en X el mandatario panameño.

"Panamá reitera su disposición de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones. Mis mejores deseos para el pueblo colombiano", agrego el breve mensaje en redes sociales.

En Colombia, con el 99,98 % del escrutinio preliminar, De la Espriella, suma 12,9 millones de votos (49,66 %), frente a los 12,7 millones de sufragios (48,70 %). obtenidos por el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, una diferencia casi un 1%.

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Así, el apodado Tigre por sus seguidores se proclamó como el presidente electo de Colombia después de que el conteo preliminar le diera como ganador por un estrecho margen en la segunda vuelta de esas elecciones presidenciales que lo llevaría a suceder en el periodo 2026-2030 a Gustavo Petro. EFE