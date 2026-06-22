De la Espriella se presenta ante una multitud: "¡Colombia, aquí está tu presidente!"

Barranquilla (Colombia), 21 jun (EFE).- El ultraderechista Abelardo de la Espriella se presentó este domingo ante una multitud en la ciudad caribeña de Barranquilla como el presidente de Colombia luego de ganar en la segunda vuelta de las elecciones al izquierdista Iván Cepeda, según el conteo preliminar.

"¡Colombia, aquí está tu tigre!. ¡Colombia, aquí está tu presidente!", expresó De la Espriella, que salió a la tarima vestido con la camiseta amarilla de la selección colombiana y acompañado de su esposa y sus cuatro hijos, y añadió: "Hoy Colombia demostró su grandeza". EFE

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