Un estudio vincula el consumo moderado de café y té con la preservación de la función cognitiva

El análisis de la predisposición genética en relación al consumo de café o té, señalado en el estudio, permitió identificar que el efecto beneficioso en la salud cognitiva se presentó tanto en personas con alto como con bajo riesgo genético de desarrollar demencia. Esto indica, según la publicación de 'JAMA' y la información recopilada por el Hospital General de Massachusetts, la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard y el Instituto Broad del MIT y Harvard, que el impacto positivo de la cafeína en el deterioro cognitivo y el riesgo de demencia no depende exclusivamente de los antecedentes familiares o la genética individual.

Según detalló 'JAMA', la investigación incluyó datos de 131.821 individuos provenientes de dos grandes grupos: el Estudio de Salud de Enfermeras (NHS) y el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud (HPFS). El seguimiento de más de cuatro décadas permitió a los expertos evaluar la relación entre el consumo de café con cafeína, té y café descafeinado en el riesgo de desarrollar demencia, la prevalencia de deterioro cognitivo y el rendimiento en pruebas objetivas de función mental.

Durante el transcurso del estudio, 11.033 participantes fueron diagnosticados con demencia. El medio 'JAMA' informó que aquellas personas que ingerían regularmente café con cafeína, específicamente entre dos y tres tazas diarias, presentaron un riesgo un 18% menor de demencia en comparación con quienes consumían poco o nada de esta bebida. En el caso del té, entre una y dos tazas diarias también estuvieron asociadas con beneficios comparables. Los investigadores destacaron que, aunque el café descafeinado se analizó en el estudio, no se observaron efectos neuroprotectores, lo que sugiere que la cafeína podría ser el principal agente responsable de los resultados observados.

El seguimiento prolongado permitió que los participantes repitieran pruebas dietéticas y evaluaciones tanto subjetivas como objetivas de función cognitiva, además de revisiones específicas sobre el deterioro cognitivo. Según publicó 'JAMA', se examinó la prevalencia del deterioro cognitivo subjetivo, documentando que la proporción fue menor entre quienes consumían más café con cafeína (7,8%) frente a los de bajo consumo o nulo (9,5%). Además, algunos exámenes objetivos mostraron que los individuos que tomaban café con cafeína rindieron mejor en pruebas de función mental general. Este efecto se mantuvo estable entre hombres y mujeres, lo que revela una tendencia consistente en la población analizada.

Los responsables del estudio, como Daniel Wang, autor principal y profesor asistente tanto en el Departamento de Medicina de Mass General Brigham como en el Departamento de Nutrición de la Facultad Chan de Harvard, indicaron al medio 'JAMA' que la magnitud del efecto es moderada, pero que el consumo regular de café o té con cafeína puede ofrecer una protección adicional para la función cognitiva a lo largo del tiempo. Wang explicó que la variedad y calidad de los datos obtenidos de cohortes seguidas durante más de 40 años permiten una evaluación minuciosa de las tendencias en relación con el consumo de estas bebidas y su asociación con la demencia y otros indicadores neurocognitivos.

De acuerdo con 'JAMA', la investigación también señala que el café y el té incluyen compuestos bioactivos, como polifenoles y cafeína, que han demostrado propiedades que contrarrestan la inflamación y el daño celular. Dichos compuestos desempeñan un papel en la protección frente al deterioro cognitivo progresivo. La investigación se esfuerza en responder a la necesidad de estrategias preventivas eficaces contra la demencia, dado que los tratamientos actuales tienden a ofrecer beneficios limitados una vez que aparecen los síntomas, y que la prevención cobra especial relevancia en las etapas previas al diagnóstico.

El medio también recoge que investigaciones anteriores sobre la relación entre café, té y demencia arrojaron resultados contradictorios, en parte por la falta de seguimientos extensos y el registro insuficiente de los patrones de consumo a lo largo del tiempo. El uso de bases de datos como el NHS y el HPFS permitió superar estas limitaciones, de modo que la reciente investigación ofrece datos más precisos sobre cómo los consumidores habituales de café y té presentan menor deterioro en su rendimiento cognitivo conforme envejecen.

Otro aspecto significativo, detallado por los autores y consignado por 'JAMA', es que el consumo de café con cafeína, incluso cuando es elevado, no mostró efectos negativos notables en el contexto del estudio. Por el contrario, en comparación con varios estudios previos que advertían sobre los posibles riesgos asociados con dosis mayores de cafeína, los nuevos hallazgos evidenciaron un mantenimiento de las propiedades neuroprotectoras dentro de la dosis estudiada.

Los resultados de la investigación también incorporan evaluaciones que diferencian entre deterioro cognitivo subjetivo temprano y la demencia diagnosticada por especialistas, lo que da una perspectiva más completa sobre el alcance de los beneficios del consumo moderado de café y té. Tanto los resultados derivados de entrevistas y autopercepciones sobre cambios de memoria y capacidad mental, como las valoraciones clínicas, coincidieron en la tendencia favorable para quienes mantenían una ingesta regular de cafeína.

En términos de prevención, los investigadores reiteraron al medio 'JAMA' que aunque estos hallazgos son alentadores, el consumo de café o té representa solo una de tantas estrategias para preservar la agudeza de la función cerebral con el paso de los años y que se necesitan estudios futuros para identificar con mayor exactitud los mecanismos que explican el efecto protector observado. Según detalló 'JAMA', el estudio confirma que la cafeína merece atención como posible factor en la protección frente al deterioro mental y la demencia, pero advierten sobre la necesidad de continuar profundizando en las causas y en la interacción con otros hábitos y características individuales.