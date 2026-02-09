Más del 35% de españoles utiliza redes sociales durante más de dos horas diarias, según una encuesta de la SEN

El consumo televisivo también evidencia patrones preocupantes, con más de un 63,5 por ciento de la población española dedicando más de dos horas diarias a ver televisión durante la semana, y más del 70 por ciento superando ese umbral los fines de semana, de acuerdo con una encuesta realizada por la Sociedad Española de Neurología (SEN). Según informó esta institución, la preferencia por la televisión contrasta con la tendencia observada en las redes sociales, ya que el grupo de mayor edad encabeza estos hábitos: más de la mitad de los mayores de 60 años destinan entre dos y cinco horas al día al visionado televisivo, mientras que los jóvenes suelen invertir menos de dos horas en esta actividad.

El medio de comunicación especializado Europa Press publicó que más del 70 por ciento de los adultos españoles superan la recomendación de uso diario de redes sociales, que los expertos han fijado en 30 minutos. La propia SEN, mediante el informe ‘Encuesta poblacional sobre hábitos cerebro-saludables de la población española’, sostiene que solo el 30 por ciento de la muestra, que incluye más de 1.000 adultos, utiliza estas plataformas menos de media hora por día. En el rango intermedio, un 34 por ciento emplea entre una y dos horas en redes sociales diariamente, mientras más del 35,5 por ciento excede las dos horas. Un porcentaje cercano al ocho por ciento admite usar estas plataformas entre cuatro y seis horas, y más de un 3,5 por ciento supera las seis horas de conexión diarias.

El presidente de la Sociedad Española de Neurología, Jesús Porta-Etessam, declaró al medio Europa Press que el uso diario de redes sociales por encima de las dos horas se considera un "abuso". Según sus declaraciones recogidas por el mismo medio, esta sobreexposición puede aumentar de forma significativa el riesgo de padecer problemas cerebrales y mentales. Entre los riesgos se mencionan la ansiedad, la depresión y la soledad, así como la interferencia con el sueño, el desempeño laboral y las interacciones personales. Porta-Etessam señaló que además se observa una reducción en la capacidad de concentración, atención y aprendizaje.

Las diferencias por género son notables. La encuesta de la SEN expone que el 38 por ciento de las mujeres consulta redes sociales más de dos horas al día, y entre ellas, un 8,5 por ciento supera las cuatro horas y más de un cuatro por ciento excede las seis horas. En el caso de los hombres, el 33 por ciento sobrepasa la barrera de las dos horas diarias, casi un siete por ciento confiesa estar conectado entre cuatro y seis horas y cerca de un tres por ciento utiliza las plataformas durante más de seis horas.

La encuesta también reportó que los jóvenes representan el grupo demográfico con un consumo más elevado de redes sociales. El 63 por ciento de las personas entre 18 y 34 años reconoce utilizar estas plataformas digitales por más de dos horas cada día. Dentro de este grupo, el 16 por ciento supera las cuatro horas y el 10 por ciento rebasa incluso las seis horas diarias. Al comparar estos datos con la población de mayor edad, se observa que el 77,5 por ciento de los mayores de 60 años menciona no usar redes sociales o invertir menos de dos horas al día en ellas.

David Ezpeleta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología y responsable del Área de Neurotecnología e Inteligencia Artificial, manifestó a Europa Press que España figura entre los países avanzados en los que los menores dedican más tiempo a navegar por redes sociales. Ezpeleta aseveró: “Algunos estiman que los españoles de entre 4 y 18 años pasan alrededor de 4 horas de media al día conectados, algo que es muy preocupante".

Los riesgos asociados al uso elevado de las redes sociales en menores abarcan cambios en el neurodesarrollo de zonas cerebrales vinculadas a las emociones, la motivación y los circuitos de recompensa. Europa Press recoge que estos cambios pueden suponer incluso una pérdida de sustancia blanca en áreas fundamentales para el lenguaje y la alfabetización. Además, estos patrones están relacionados con el aumento de los índices de depresión y de conducta suicida en este segmento de la población.

Mientras tanto, el informe de la SEN publicado por Europa Press diferencia el impacto de las pantallas según su uso interactivo. Ezpeleta explicó que cualquier consumo excesivo de pantallas puede resultar perjudicial para la salud cerebral, aunque la interacción y la gratificación instantánea propias de las redes sociales incrementan su potencial adictivo y sus consecuencias negativas respecto al bienestar mental.

La Sociedad Española de Neurología, citada por Europa Press, recomienda establecer límites de tiempo y trasladar parte del tiempo destinado a pantallas hacia actividades alternativas. Entre las propuestas se incluyen la lectura, la escritura manual, los juegos de mesa, el ejercicio físico al aire libre o compartir momentos con familiares y amigos. El objetivo es fomentar un uso más moderado de internet y redes sociales y reducir los posibles efectos adversos derivados del abuso de los dispositivos digitales.

En líneas generales, la organización mantiene como pauta global la recomendación de no superar las dos horas diarias de ocio digital para minimizar exposiciones consideradas de riesgo. Dentro de la población adulta, el estudio de la SEN indica que estos márgenes se sobrepasan ampliamente, tanto en el uso de redes sociales como en el consumo televisivo, aunque la distribución varía en función de la edad y el género.