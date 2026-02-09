Agencias

La 'comisión Koldo' del Senado interroga hoy a la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo

La comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' acoge este lunes la comparecencia de la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y dirigente del PSOE, Susana Sumelzo.

Sumelzo, que compagina su actividad institucional con el cargo de secretaria de Política Municipal en el Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, comparecerá en la Cámara Alta a partir de las 16.30 horas, según consta en el orden del día, consultado por Europa Press.

La intención del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, es ahondar en el papel de la sociedad de su familia, Sumelzo S.A., como "prestamista" desde hace casi siete años en Forestalia, una de las empresas registradas por la Guardia Civil en busca de contratos públicos y expedientes irregulares en el llamado 'caso SEPI'.

El pasado 11 de diciembre, la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado registró durante seis horas la sede central de Forestalia en Zaragoza, en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

EL 'CASO SEPI'

En esa investigación fueron detenidos la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán en la empresa Servinabar, investigada en la rama navarra del 'caso Koldo'.

Tras la operación de la Guardia Civil, Forestalia emitió un comunicado en el que manifestaba su "plena colaboración" con las autoridades policiales y judiciales.

El PP argumentó en su día que la matriz de Forestalia tiene diferentes contratos de cuenta corriente con sociedades vinculadas o dependientes para recibir financiación, entre las que, dicen, se encuentra Sumelzo S.A.

PERSONA DE "EXTREMA CONFIANZA" DE SÁNCHEZ

Los 'populares' indican que Sumelzo, que fue citada inicialmente el 2 de febrero pero presentó motivos de agenda para no acudir, es una persona de "extrema confianza" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acompañó en su llegada al PSOE.

La actual secretaria de Estado para Iberoamérica fue senadora de la IX legislatura, en la que fue portavoz de la Comisión Constitucional, así como diputada de la X, XI y XI legislaturas, donde desempeñó las labores de portavoz de Administraciones Públicas, Igualdad, Cooperación Internacional y portavoz adjunta de Interior.

Asimismo, fue secretaria de Administraciones Públicas en la anterior Ejecutiva Federal de Sánchez.

EuropaPress

