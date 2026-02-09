Agencias

La Armada neutraliza dos proyectiles de mitad de siglo XX encontrados en la playa de Camposoto

Especialistas en desactivación intervinieron tras el hallazgo de antiguos artefactos de gran tamaño en una zona concurrida de San Fernando, aplicando técnicas avanzadas para asegurar el área y eliminar cualquier peligro potencial para la población u el entorno

Guardar

La retirada de restos de proyectiles se realizó tras confirmar que, luego del procedimiento de neutralización, no persistía peligro explosivo en la playa de Camposoto en San Fernando. Según informó la Armada en una nota recogida por diversos medios, especialistas de la Unidad de Buceo de Cádiz lograron neutralizar dos artefactos localizados cerca del primer búnker de esta zona, asegurando tanto la protección de los visitantes como la preservación medioambiental.

El equipo de desactivado de explosivos, perteneciente a las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz, fue alertado la mañana del domingo 8 de febrero, cuando un vecino detectó la presencia de dos objetos sospechosos de gran tamaño y lo comunicó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tal como consignó la Armada, el protocolo de actuación se activó inmediatamente tras el aviso, en coordinación con el Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima.

Una vez en la playa, los especialistas llevaron a cabo la localización e identificación de los objetos y constataron que se trataba de dos proyectiles de 152,4 milímetros (seis pulgadas) correspondiente a armamento utilizado hacia la mitad del siglo XX. El reconocimiento técnico permitió determinar que ambos proyectiles no presentaban condiciones adecuadas para ser manipulados ni trasladados de forma segura debido al riesgo potencial derivado de su estado y componentes internos.

La intervención culminó con la neutralización de los artefactos en el mismo lugar utilizando técnicas avanzadas de desactivación, específicamente diseñadas para reducir el riesgo de detonación accidental y garantizar la salvaguarda de la zona. Posteriormente, una vez descartada toda posibilidad de explosión, el personal especializado recuperó los restos con el objetivo de limitar en la medida de lo posible cualquier efecto negativo sobre el entorno natural, según detalló la Armada.

En su comunicado, la Armada subrayó que artefactos antiguos de estas características pueden constituir un peligro aunque hayan permanecido décadas bajo el agua o enterrados, debido a la persistencia de su carga explosiva y la inestabilidad de sus mecanismos de activación al contacto o manipulación. Por esta razón, recomendaron a la población que, en casos similares, evite acercarse o intentar mover estos restos y, en su lugar, comunique el hallazgo a autoridades competentes para la intervención de personal experto.

De acuerdo a la información difundida por la Armada, la Unidad de Buceo de Cádiz forma parte de la Fuerza de Acción Marítima (FAM), la cual se integra dentro de la estructura de la Flota. Entre sus responsabilidades principales se incluye la protección de los intereses marítimos nacionales y la vigilancia y control de los espacios marítimos bajo soberanía o de interés para el Estado. El personal destinado a estas unidades dispone de una cualificación específica que abarca la desactivación de explosivos submarinos y la inutilización de minas, competencias que actualmente recaen en exclusiva sobre la Armada dentro del ámbito litoral y marítimo español.

El medio también recogió que la función de estos equipos no solo abarca la actuación directa en operaciones de desactivación, sino la cooperación permanente con otros organismos de la administración pública que ostenten competencias en materias relacionadas con el entorno marítimo, asegurando así una gestión integral de la seguridad y la protección ambiental en las costas.

Temas Relacionados

ArmadaProyectilesUnidad de Buceo de CádizFuerza de Acción MarítimaSan FernandoPlaya de CamposotoExplosivosArtefactosCádizBúnkerEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Julián Álvarez y una sequía centenaria, su peor racha en Europa

El atacante argentino, tras un brillante inicio en el club madrileño, acumula cien jornadas sin marcar en el torneo local, generando alerta en la afición y el cuerpo técnico, que esperan una pronta reacción en los próximos encuentros

Julián Álvarez y una sequía

Gente de Zona anuncia su primera gira por España, con València y otras fechas para verano

Con más de diez conciertos revelados para 2026, el dúo cubano promete actuaciones en ciudades como Madrid, Barcelona y Marbella, a la espera de añadir otras paradas donde interpretarán sus hits junto a sus seguidores españoles

Gente de Zona anuncia su

Sanidad ve "muy difícil de demostrar" que los 5 bebés hospitalizados en diciembre sean casos vinculados a la cereulida

Expertos del Ministerio de Sanidad insisten en la falta de pruebas concluyentes sobre la relación entre la toxina producida por 'Bacillus cereus' y los episodios sufridos por cinco menores, aunque mantienen la alerta y refuerzan controles en España

Infobae

Dimite el presidente de las nucleares públicas de Argentina en plena polémica de sobreprecios en contratos

Tras verse implicado en acusaciones de irregularidades relacionadas con una licitación en Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel abandona la administración de la compañía estatal, siendo sustituido mientras el gobierno de Milei avanza con iniciativas de privatización y cambios en la gestión

Dimite el presidente de las

Bolivia espera recibir inversiones por unos 1.680 millones de euros en minería y agroindustria para 2027

El ministro Gabriel Espinoza anunció reformas en leyes e impuestos para atraer recursos extranjeros al sector productivo, señalando que el nuevo gobierno busca mayor integración internacional y superar el persistente déficit fiscal heredado de administraciones anteriores

Bolivia espera recibir inversiones por